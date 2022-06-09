Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, Hiền Thục bất ngờ ẩn ý được cầu hôn, còn để lại 3 chữ 'Em yêu anh' gây sốt?

Hiền Thục là một trong những giọng ca ngọt ngào nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả nhạc Việt. Những năm qua, sau khi sang nước ngoài định cư, Hiền Thục dẫu không còn hoạt động nghệ thuật nhiều nữa nhưng cuộc sống của cô vẫn được người hâm mộ quan tâm theo dõi. Đặc biệt, chuyện tình cảm đời tư của nàng ca sĩ cũng được chú ý hơn cả.

Dù đã ở độ tuổi tứ tuần nhưng Hiền Thục vẫn giữ được nét trẻ trung, tươi tắn khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Hiền Thục đăng tải một bài viết khiến khán giả được phen phát sốt. Cụ thể, bà mẹ đơn thân có đề cập đến chuyện tình yêu và ẩn ý cả việc được cầu hôn. Hiền Thục viết: “Em lồng vào tay một chiếc nhẫn, đã đợi em suốt 24 năm qua. Nhiều ngàn ngày cách xa, em tự hỏi anh đã xoay sở thế nào. Với vết thương đó, đau đớn rỉ máu thống khổ đến trái ngang? Là em! Xin lỗi anh muôn vạn lần… Em hỏi: Anh có nhớ em không? Rồi thấy mình xuẩn ngốc. Vẫn như đứa 17 u mê thuở nào.