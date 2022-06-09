Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, Hiền Thục bất ngờ ẩn ý được cầu hôn, còn để lại 3 chữ 'Em yêu anh' gây sốt?

Hậu trường 09/06/2022 09:21

Ngay khi Hiền Thục đăng tải dòng trạng thái ẩn ý về chuyện tình cảm đã thu hút nhiều sự chú ý và quan tâm từ cư dân mạng.

Hiền Thục là một trong những giọng ca ngọt ngào nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả nhạc Việt. Những năm qua, sau khi sang nước ngoài định cư, Hiền Thục dẫu không còn hoạt động nghệ thuật nhiều nữa nhưng cuộc sống của cô vẫn được người hâm mộ quan tâm theo dõi. Đặc biệt, chuyện tình cảm đời tư của nàng ca sĩ cũng được chú ý hơn cả.

Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, Hiền Thục bất ngờ ẩn ý được cầu hôn, còn để lại 3 chữ 'Em yêu anh' gây sốt? - Ảnh 1
Dù đã ở độ tuổi tứ tuần nhưng Hiền Thục vẫn giữ được nét trẻ trung, tươi tắn khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Hiền Thục đăng tải một bài viết khiến khán giả được phen phát sốt. Cụ thể, bà mẹ đơn thân có đề cập đến chuyện tình yêu và ẩn ý cả việc được cầu hôn. Hiền Thục viết: “Em lồng vào tay một chiếc nhẫn, đã đợi em suốt 24 năm qua. Nhiều ngàn ngày cách xa, em tự hỏi anh đã xoay sở thế nào. Với vết thương đó, đau đớn rỉ máu thống khổ đến trái ngang? Là em! Xin lỗi anh muôn vạn lần… Em hỏi: Anh có nhớ em không? Rồi thấy mình xuẩn ngốc. Vẫn như đứa 17 u mê thuở nào.

Anh hỏi: Tại sao em làm thế? Em cũng không biết đáp lời từ đâu, chỉ biết có vết cắt sâu, đau như chưa từng có. Em tưởng đã thoát khỏi luyến ái tầm thường, vượt khỏi mọi đại dương đau thương, rằng em đã cạn khô nước mắt, song cuối cùng anh vẫn là nguồn cơn khổ ải, chí mạng không thể thoái lui. Là em! Nợ anh là món nợ bất khả hồi… Ta không có bắt đầu, nên chưa có kết thúc. Em đắm mình, có oan trái hơn vẫn không hờn không oán. Em yêu anh".

Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, Hiền Thục bất ngờ ẩn ý được cầu hôn, còn để lại 3 chữ 'Em yêu anh' gây sốt? - Ảnh 2
Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, Hiền Thục bất ngờ ẩn ý được cầu hôn, còn để lại 3 chữ 'Em yêu anh' gây sốt? - Ảnh 3
Dòng trạng thái của Hiền Thục đang gây nhiều xôn xao - Ảnh: Chụp màn hình

Dù chưa rõ thực hư sự việc ra sao nhưng ngay lập tức dưới phần bình luận bài đăng, rất nhiều người hâm mộ đã ồ ạt gửi lời chúc phúc đến Hiền Thục. Hiện tại, bài đăng của nữ ca sĩ vẫn là chủ đề được bàn tán xôn xao trên nhiều diễn đàn mạng.

Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, Hiền Thục bất ngờ ẩn ý được cầu hôn, còn để lại 3 chữ 'Em yêu anh' gây sốt? - Ảnh 4
Suốt nhiều năm làm mẹ đơn thân, người hâm mộ luôn hy vọng Hiền Thục sẽ sớm tìm được tình yêu đời mình - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, việc cầu hôn chỉ là những phán đoán của người hâm mộ chứ nhân vật chính chưa lên tiếng thông tin liên quan. Dẫu là gì thì người hâm mộ vẫn mong chờ Hiền Thục sẽ sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc sau những biến cố tình cảm.

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