Mẹ bị chỉ trích vì đăng ảnh vui vẻ giữa lúc miền Trung lũ lụt, con gái Hiền Thục đáp trả cực gắt

Ca sĩ Hiền Thục bị dân mạng nhắc nhở khi đăng ảnh cười tươi như hoa và tự khen mình đẹp giữa lúc miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Hiện cả nước hướng về khúc ruột miền Trung đang gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai. Nhiều nghệ sĩ như Thủy Tiên, Trường Giang, Trang Trần, Lệ Hằng, Lý Hải... cùng đông đảo mạnh thường quân đã đứng lên kêu gọi và có mặt tại rốn lũ cứu trợ. Hành động đẹp của các nhà hảo tâm được mọi người hưởng ứng và khen ngợi hết lời. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn một số "anh hùng bàn phím" soi mói việc làm của nghệ sĩ gây bức xúc. Mới đây, ca sĩ Hiền Thục vừa bị nhắc nhở khi đăng ảnh mà không nhắc đến miền Trung. Cụ thể, trên trang cá nhân bà mẹ đơn thân đăng ảnh diện áo dài lộng lẫy và tự khen bản thân xinh đẹp: "Đẹp không là vấn đề! Vấn đề là mình quá đẹp".

Ngay lập tức cô nhận về nhiều bình luận kém duyên: "Ảnh rất đẹp, nhưng mọi người thấy đẹp hơn khi ở một thời điểm khác", "Khoan ngừng cái đẹp lại đi Thục ơi, tất cả đang hướng về miền Trung lũ lụt, buồn đau thương tang tóc", "Tự tin là tốt, chứ tự tin quá là không tốt nha Thục"... Hiền Thục khoe ảnh rạng rỡ với áo dài trắng - Ảnh: FB

Cô bị nhắc nhở đăng ảnh không đúng thời điểm - Ảnh: FB Trước nhận xét của dân mạng, con gái Hiền Thục lập tức để lại bình luận đáp trả: "Còn ai vào khóc mướn cho miền Trung nữa không ta? Miền Trung đang lũ lụt khó khăn các kiểu con đà điểu ấy". Giọng ca "Nhật ký của mẹ" lập tức tiếp lời: "Hahaha... Cà khịa đỉnh cao vậy nè. Tui ưng cái nết con tui ghê. Hôm qua giờ nó vào xem comment của mấy người hay hỏi: ủa sao không ra cứu trợ miền Trung mà cứ đăng hình đẹp suốt? Là nó cười hoài. Nó hỏi mẹ: ủa mẹ ơi? Mình thương miền Trung rồi mình khỏi đi học, đi làm hả mẹ? Rồi lấy tiền đâu giúp đỡ người ta?". Nữ ca sĩ bày tỏ sự thích thú trước phản ứng cực gắt của con gái - Ảnh: FB Hiền Thục là ca sĩ nổi tiếng của thị trường âm nhạc Việt. Tuy nhiên thời gian gần đây, cô gần như không ra sản phẩm mới mà dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn.

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