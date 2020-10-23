Một mình bươn chải nuôi con tại Mỹ hậu ly hôn, Ngọc Quyên mệt mỏi đến không thở nổi

Hậu trường 23/10/2020 16:02

Động thái mới đây của cựu người mẫu Ngọc Quyên khiến mọi người hoài nghi rằng chuyện kinh doanh của cô tại Mỹ đang không mấy thuận lợi.

Ngọc Quyên từng là người mẫu, diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Việt. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, cô từ bỏ tất cả và lấy chồng sinh con. Cựu người mẫu quyết định theo chồng bác sĩ sang Mỹ định cư.

Tuy nhiên năm 2018, Ngọc Quyên và bác sĩ Richard Lê tuyên bố "đường ai nấy đi" sau 4 năm chung sống. Sự nghiệp nghệ thuật không còn, hôn nhân đổ vỡ, Ngọc Quyên một mình chăm sóc con trai và lo kinh tế. Cô làm việc cật lực ngày đêm để cuộc sống của mình và con trai sung túc hơn.

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Hậu ly hôn, Ngọc Quyên không về nước làm nghệ thuật mà một mình nuôi con trai tại Mỹ - Ảnh: FB

Những tưởng cuộc sống của Ngọc Quyên đã ổn định hơn sau 2 năm ly hôn, nhưng mới đây, cựu người mẫu khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng.

Ngọc Quyên viết trên Facebook: "Có những lúc tôi làm mệt không thở nổi. Chỉ khuyên bản thân ráng cố gắng trời không phụ người chịu khó. Người ta một bước lên mây đường tôi thì phải từ dưới chân núi vùi dập đợi ngày lên. Tôi không tin tôi cố gắng mà thất bại".

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Ngọc Quyên than vãn về cuộc sống hậu ly hôn - Ảnh: FB
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Mọi người động viên Ngọc Quyên dưới phần bình luận - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ này khiến người hâm mộ lo lắng cho cuộc sống của Ngọc Quyên tại Mỹ. Có lẽ vì dịch Covid-19 kéo dài nên cuộc sống và công việc kinh doanh của cô đang bị đảo lộn. Mọi người để lại lời nhắn động viên bà mẹ đơn thân và mong cô mạnh mẽ vượt qua sóng gió.

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