Quyên góp được hơn 5 tỷ cho miền Trung, Hoài Linh đáp trả cực gắt khi bị nhắc: 'Đừng ăn chặn xây nhà thờ Tổ nha chú'

Hậu trường 23/10/2020 10:34

Trước bình luận kém duyên của dân mạng về chuyện quyên góp tiền giúp người dân vùng bão lũ, danh hài Hoài Linh lên tiếng đáp trả.

Miền Trung nước ta đang gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai. Với sức ảnh hưởng của mình, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng kêu gọi quyên góp giúp đỡ người dân nơi đây.

Sau 2 ngày kêu gọi, danh hài Hoài Linh vui mừng thông báo đã quyên góp được hơn 5 tỷ ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ. Hành động đẹp của nam nghệ sĩ được khán giả nhiệt tình ủng hộ, hưởng ứng.

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Sau 2 ngày quyên góp, danh hài Hoài Linh vui mừng báo tin số tiền chuyển vào tài khoản hỗ trợ miền Trung đã hơn 5 tỷ đồng - Ảnh: FB
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Nam danh hài còn hài hước để điện thoại lên vai để nghe tiếng tin nhắn chuyển tiền vào tài khoản cứu trợ đồng bào vùng bão lũ - Ảnh: FB

Tuy nhiên trong vô số bình luận biết ơn tấm lòng của Hoài Linh, một dân mạng bất ngờ để lại lời nhắn kém duyên gây phẫn nộ. Cụ thể người này bất ngờ nhắc nhở khiếm nhã: "Đừng ăn chặn xây Nhà thờ Tổ nha chú Hoài Linh”. Ngay lập tức, Hoài Linh đã vào đáp trả một cách thẳng thắn: "Cảm ơn con. Con có công đức 100 tỷ chú cũng không dám nhận để làm việc riêng cho chú đâu con đừng lo. Nhà Tổ chú xây xong rồi. Con nói động tới chú thì được nhưng con đừng nên động tới tâm linh con nhé. Mong con cũng đừng ăn chặn gì của ai dù chỉ là trong suy nghĩ. Chúc con vui”.

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Hoài Linh đáp trả khi một dân mạng nhắc nhở kém duyên - Ảnh: FB

Đây không phải lần đầu nghệ sĩ Hoài Linh bị mỉa mai vì vấn đề quyên góp tiền từ thiện. Ít ngày trước, nam danh hài bị một tài khoản mạng mang ra so sánh với Thủy Tiên.

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Chúng ta cần sống tốt và cần đặt niềm tin vào những điều tử tế, vào những con người luôn cống hiến cho xã hội, đừng đong đếm những tấm lòng hay so sánh những con số.

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Từ khóa:   nghệ sĩ Hoài Linh danh hài Hoài Linh lũ lụt miền Trung

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