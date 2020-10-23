Ngân 98 khoe ảnh tân trang nhan sắc, dân tình chỉ nhìn chằm chằm điểm này

Hậu trường 23/10/2020 14:30

Nếu nhiều chân dài đình đám trong showbiz Việt thường giấu nhẹm chuyện thẩm mỹ thì Ngân 98 lại vui vẻ khoe lên mạng xã hội.

Ngân 98 là một trong những cái tên hot hiện nay. Bên cạnh các phát ngôn cực sốc về chuyện tình - tiền, bạn gái Lương Bằng Quang được biết đến nhờ gu thời trang táo bạo khó cưỡng.

Dù hết lần này đến lần khác bị nhắc nhở, thậm chí bị phạt nhưng "người đẹp ngực khủng" vẫn không chút để tâm. Sau mỗi lần vướng thị phi, Ngân 98 càng ăn mặc táo bạo hơn. Trên trang cá nhân của bạn gái Lương Bằng Quang ngập tràn những bức ảnh khoe thân phản cảm.

ngan 98 khoe nguc
Mỗi khi xuất hiện, Ngân 98 luôn chiếm trọn mọi sự chú ý bởi gu thời trang hở bạo, khoe thân nóng bỏng khó cưỡng - Ảnh: FB
ngan 98 khoe nguc 1
Cô nàng thường chọn những bộ cánh cắt xẻ táo bạo khoe đường cong cơ thể, đặc biệt là vòng 1 'khủng' - Ảnh: FB

Đến hẹn lại lên, mới đây, Ngân 98 tiếp tục khiến người xem "nổ đom đóm" khi tung hình ảnh mới nhất lên trang cá nhân. Không che giấu, cô khoe vừa tân trang hai bộ phận trên gương mặt là môi và chân mày.

Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý hơn cả trong bức ảnh lại là cách ăn mặc của bạn gái Lương Bằng Quang. Vòng 1 ngồn ngộn của người đẹp họ Võ chiếm trọn spotlight.

ngan 98 khoe nguc 3
Tiết lộ vừa làm môi và chân mày nhưng Ngân 98 vẫn tranh thủ khoe vòng 1 đồ sộ - Ảnh: FB
Ngân 98 khoe ảnh tân trang nhan sắc, dân tình chỉ nhìn chằm chằm điểm này - Ảnh 4
Trang cá nhân của cô nàng ngập tràn những bức ảnh thế này - Ảnh: FB

Gu thời trang của Ngân 98 khiến cô không ít lần vướng thị phi. Cách đây không lâu, "người đẹp ngực khủng" từng bị phạt và cấm diễn. Tuy nhiên, có vẻ Ngân 98 vẫn "ngựa quen đường cũ".

Quyên góp được hơn 5 tỷ cho miền Trung, Hoài Linh đáp trả cực gắt khi bị nhắc: 'Đừng ăn chặn xây nhà thờ Tổ nha chú'

Quyên góp được hơn 5 tỷ cho miền Trung, Hoài Linh đáp trả cực gắt khi bị nhắc: 'Đừng ăn chặn xây nhà thờ Tổ nha chú'

Trước bình luận kém duyên của dân mạng về chuyện quyên góp tiền giúp người dân vùng bão lũ, danh hài Hoài Linh lên tiếng đáp trả.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngân 98 khoe thân Lương Bằng Quang và Ngân 98 Ảnh nóng của Ngân 98

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 59 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026