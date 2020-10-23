Ngân 98 khoe ảnh tân trang nhan sắc, dân tình chỉ nhìn chằm chằm điểm này

Nếu nhiều chân dài đình đám trong showbiz Việt thường giấu nhẹm chuyện thẩm mỹ thì Ngân 98 lại vui vẻ khoe lên mạng xã hội.
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Ngân 98 là một trong những cái tên hot hiện nay. Bên cạnh các phát ngôn cực sốc về chuyện tình - tiền, bạn gái Lương Bằng Quang được biết đến nhờ gu thời trang táo bạo khó cưỡng.
Dù hết lần này đến lần khác bị nhắc nhở, thậm chí bị phạt nhưng "người đẹp ngực khủng" vẫn không chút để tâm. Sau mỗi lần vướng thị phi, Ngân 98 càng ăn mặc táo bạo hơn. Trên trang cá nhân của bạn gái Lương Bằng Quang ngập tràn những bức ảnh khoe thân phản cảm.
Đến hẹn lại lên, mới đây, Ngân 98 tiếp tục khiến người xem "nổ đom đóm" khi tung hình ảnh mới nhất lên trang cá nhân. Không che giấu, cô khoe vừa tân trang hai bộ phận trên gương mặt là môi và chân mày.
Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý hơn cả trong bức ảnh lại là cách ăn mặc của bạn gái Lương Bằng Quang. Vòng 1 ngồn ngộn của người đẹp họ Võ chiếm trọn spotlight.
Gu thời trang của Ngân 98 khiến cô không ít lần vướng thị phi. Cách đây không lâu, "người đẹp ngực khủng" từng bị phạt và cấm diễn. Tuy nhiên, có vẻ Ngân 98 vẫn "ngựa quen đường cũ".