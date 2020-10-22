Bị chỉ trích vì quăng đồ cứu trợ không đưa tận tay người dân, nghe Hồ Việt Trung giải thích mà xót xa

Hậu trường 22/10/2020 15:51

Ca sĩ Hồ Việt Trung giải thích: "Đi thuyền chứ không phải đi xe nên không phải muốn dừng là dừng. Khu vực này sóng lớn lắm, khó khăn lắm".

Hồ Việt Trung là một trong những nghệ sĩ đã có mặt tại miền Trung cứu trợ người dân vùng lũ nhiều ngày qua. Anh liên tục cập nhật ảnh và clip để mọi người theo dõi tình hình mới nhất.

Tuy nhiên, clip Hồ Việt Trung quăng đồ cứu trợ cho người dân giữa dòng nước khiến dư luận dậy sóng. Không ít ý kiến chỉ trích nam ca sĩ vì cho rằng hành động này thiếu tôn trọng những người có hoàn cảnh khó khăn.

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Hồ Việt Trung đến tâm lũ cứu trợ người dân - Ảnh: FB
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Anh bị chỉ trích vì quăng đồ cứu trợ - Ảnh: Internet

Trước những ý kiến trái chiều, Hồ Việt Trung vừa lên tiếng giải thích. Theo đó, vì nước dâng cao nên đoàn phải di chuyển bằng thuyền lớn để đảm bảo an toàn. Anh và mọi người không thể tiếp cận nhà dân và chọn cách quăng đồ cứu trợ xuống và thổi còi báo động để người dân chèo ghe ra nhận.

Anh viết: "Nhiều bạn chửi mình, nói nặng nói nhẹ mình. Nhưng thật sự hết cách rồi chứ còn không ai làm như vậy cả. Xót xa lắm chứ nhưng tiếp cận không được vì thuyền to vào từng nhà không được, đụng vỡ thuyền hết. Mình cũng thổi còi báo động cho bà con biết, bà con sẽ lấy ghe nhỏ ra mình quăng xuống rồi mọi người lấy rồi vào phân phát cho các hộ sau. Đi thuyền chứ không phải đi xe nên không phải muốn dừng là dừng. Khu vực này sóng lớn lắm, khó khăn lắm. Bữa nay ghe Trung đi bị lủng, cũng may vào gần tới bờ không thì mệt. Mong mọi người hiểu cho".

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Nam ca sĩ lên tiếng trần tình - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của Hồ Việt Trung khiến mọi người thêm đồng cảm, chia sẻ với nam ca sĩ và người dân miền Trung. Tiến Luật lên tiếng động viên: "Em quan tâm làm gì. Hành động của em đẹp lắm rồi. Cứ làm từ tâm em nhé".

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