Nước làm hỏng 1500 suất quà cứu trợ của Hoa hậu Kỳ Duyên khi sắp đến tay người dân vùng lũ

Hậu trường 22/10/2020 10:31

Sau khi kiểm tra và phát hiện số vật phẩm cứu trợ bị hỏng, Hoa hậu Kỳ Duyên cùng tất cả các thành viên trong đoàn phải làm việc hết công suất để chuẩn bị lại.

Kỳ Duyên - Minh Triệu hiện đang có mặt tại miền Trung cứu trợ người dân bị bão lũ. Mới đây, cô thông báo về sự cố đáng tiếc, 1500 suất quà chuẩn bị cứu trợ bà con bị hư hỏng gần hết vì nước lũ tràn vào.

Kỳ Duyên chia sẻ: "Kiểm tra số hàng hoá cứu trợ 1500 suất ở đại lý ở Ba Đồn. Vì mấy mấy hôm trước mưa lớn lũ dâng cao, tất cả số hàng hoá cứu trợ đều bị lũ tràn vào làm hỏng gần hết 1500 phần cứu trợ đã được đoàn mình chuẩn bị từ trước".

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Mọi người làm việc cật lực để chuẩn bị lại số hàng cứu trợ bị nước làm hỏng - Ảnh: FB

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Kỳ Duyên và Minh Triệu đến tận nhà người dân trao từng suất quà - Ảnh: FB

Đây đều là những loại lương thực hiện đã cháy hàng tại Quảng Bình. Bởi vậy, Hoa hậu Kỳ Duyên và mọi người trong đoàn cứu trợ phải hoạt động hết công suất để thu gom và chuẩn bị lại để có thể trao cho người dân kịp thời.

Nàng hậu chia sẻ cụ thể: "Đoàn mình cũng đã nghiên cứu rất kỹ về suất cứu trợ này cho mỗi hộ gia đình đang gặp khó khăn, đầy đủ chất vừa có tinh bột, vừa có thịt, có nước, 1 suất thế này gia đình có thể sử dụng từ 1 tuần trở lên, có thể được coi là đủ trong thời điểm này, để các đoàn cứu trợ sau có thể ứng cứu thêm!". Theo chia sẻ, mỗi phần quà bao gồm: 1 thùng mì tôm, 50 gói lương khô, 1 hộp xúc xích 50 cái, 1 chai nước suối 1,5l. Đây là những nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt.

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Nụ cười hạnh phúc của người dân khi nhận được nhu yếu phẩm - Ảnh: FB

Theo chia sẻ, sáng 22/10, đoàn thiện nguyện của Kỳ Duyên và Minh Triệu sẽ đến Lệ Thủy và trao 788 suất quà cứu trợ.

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