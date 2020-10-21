Cứu trợ miền Trung, Lê Thúy bật khóc nức nở vì bị xúc phạm làm từ thiện xảo trá

Hậu trường 21/10/2020 17:31

Dù đã giải thích rõ ràng nhưng đoàn từ thiện của người mẫu Lê Thúy - Lệ Hằng vẫn bị chỉ trích vì phát quà từ thiện mà không cho tiền.

Như nhiều đồng nghiệp khác, Lê Thúy đã có mặt tại miền Trung để kịp thời cứu trợ cho người dân gặp lũ lụt những ngày qua. Tấm lòng của cô và đoàn thiện nguyện được mọi người nể phục và hưởng ứng.

Tuy nhiên mới đây, người mẫu Lê Thúy đã bật khóc nức nở vì bị xúc phạm, chỉ trích. Cô chia sẻ cụ thể sự việc: "Ngồi trên xe mà nước mắt lưng tròng, cách đây 10 ngày chưa lũ nặng ở khu vực Trường Xuân, mình điện về báo sẽ giúp 3 xã, Hiền Ninh, Tân Ninh, Trường Xuân mỗi xã 100 hộ mỗi hộ 500 ngàn, và tình hình hiện tại khắp nơi kêu thiếu lương thực mình gấp rút đi gom lương thực trước cứu đói bà con, tiền bạc đợi sau khi lũ rút tiền sẽ cố gắng giúp bà con 1 ít trang trải mình cũng đã bàn với Lệ Hằng và quyết định như vậy".

nguoi mau le thuy chia se
Lê Thúy và Lệ Hằng cập nhật hình ảnh trong hành trình cứu trợ miền Trung - Ảnh: FB

Tuy nhiên, cách làm của Lê Thúy và Lệ Hằng bị hiểu sai. Thậm chí, cô còn bị trách móc, chỉ trích nặng lời là xảo trá chỉ vì cứu trợ đồ ăn mà không kèm theo tiền như đã hứa trước đó.

Cô tiếp tục chia sẻ: "Hôm qua, có bạn trên Trường Xuân kêu thiếu đồ ăn nên mình xin số điện thoại... để gọi cấp đồ ăn lên. Hỏi thăm tình hình, anh ấy vẫn báo bà con thiếu ăn, người già nhiều nên nay đoàn 5 giờ sáng dậy đi gom bánh, sữa gửi lên vì đồ ăn bây giờ quan trọng hơn tiền bạc ngay lúc này.

2 chị em chỉ báo cung cấp đồ ăn chứ không hề nói gì đến tiền bạc, vậy mà đang ngồi đi tiếp tế đồ ăn mà nhận được cuộc gọi trách móc, xúc phạm bảo đoàn mình xảo trá làm mất mặt anh ấy này kia. Mình đã nói rõ và giải thích rõ là tiếp tế đồ ăn nhưng anh ta vẫn quát mắng, xúc phạm mình.

Bỏ công sức ra đi không một lời kêu ca mệt, không màng đến an toàn chỉ cần giúp bà con, vậy mà thật sự muốn tắt thở khi bị xúc phạm".

Cứu trợ miền Trung, Lê Thúy bật khóc nức nở vì bị xúc phạm làm từ thiện xảo trá - Ảnh 2
Lê Thúy khóc vì bị chỉ trích khi làm từ thiện - Ảnh: FB
Cứu trợ miền Trung, Lê Thúy bật khóc nức nở vì bị xúc phạm làm từ thiện xảo trá - Ảnh 3
Mọi người vào động viên nữ người mẫu - Ảnh: FB

Dưới bài viết, dân mạng động viên Lê Thúy và mọi người trong đoàn thiện nguyện. Đỗ An nhắn đến vợ: "Mạnh mẽ lên vợ nhé! Em đã làm đúng với con tim mình! Đừng bận tâm những con người như thế".

Bị chỉ trích bán nhà không đem tiền ủng hộ miền Trung mà mua nhà to hơn, em trai Hoài Linh nói gì?

Bị chỉ trích bán nhà không đem tiền ủng hộ miền Trung mà mua nhà to hơn, em trai Hoài Linh nói gì?

Không im lặng trước bình luận chỉ trích vô lý của dân mạng, Dương Triệu Vũ đăng tải bài viết dài đáp trả và nói hộ nỗi lòng của nhiều người.

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