Bị chỉ trích bán nhà không đem tiền ủng hộ miền Trung mà mua nhà to hơn, em trai Hoài Linh nói gì?

Hậu trường 21/10/2020 16:22

Không im lặng trước bình luận chỉ trích vô lý của dân mạng, Dương Triệu Vũ đăng tải bài viết dài đáp trả và nói hộ nỗi lòng của nhiều người.

Vừa qua, ca sĩ Dương Triệu Vũ đăng tải bài viết rao bán căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh. Căn nhà thiết kế tiện nghi này gắn bó với em trai Hoài Linh 8 năm và có rất nhiều kỷ niệm. Bài viết tưởng chừng hết sức bình thường của Dương Triệu Vũ lại bị một dân mạng vào chỉ trích, hoạnh họe chuyện làm từ thiện.

Cụ thể, một tài khoản kém duyên bình luận: "Nghĩ sao vậy, miền Trung đang lũ lụt, đáng lý ra bán được nhà thì gửi về cho bà con miền Trung đang màn trời chiếu đất. Nghĩ sao bán để mua nhà to hơn, nghệ sĩ gì kỳ vậy. Cả nước đang hoạn nạn mà đi mua nhà".

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Dương Triệu Vũ bị chỉ trích bán nhà mà không ủng hộ miền Trung - Ảnh: Internet

Trước lời chỉ trích hết sức vô lý của dân mạng, Dương Triệu Vũ vô cùng bức xúc. Anh đã dành một bài viết dài chia sẻ quan điểm cá nhân về vấn đề từ thiện.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Đi từ thiện giúp đỡ người khó khăn mà bị soi mói như đang đi catwalk, đang trên phim ảnh... bị xem xét động cơ, xem xét cách ăn mặc, bị chê ít, bị chê nhiều, làm từ thiện thì bắt phải diễn mặt buồn, không được cười... Xin hỏi ngược lại các bạn soi đó đã làm được gì?

Hãy nhớ kỹ - giúp đỡ người khác là vì mình muốn, xuất phát từ tâm chứ không phải là trách nhiệm. Nên khi các bạn thấy người ta có lòng thương xót đồng bào đi cứu trợ... điều làm nhỏ nhất, nếu không cho được bằng hiện vật, thì "im lặng" cũng là giúp ích lắm rồi. Vì ai cũng có lòng tự trọng... mà họ đang cố gắng hết mình để góp một phần công sức thì lại bị chửi, soi mói như là tội phạm. Khi họ nản, buồn, sĩ khí sẽ nguội lạnh thì mất một người cần thiết để giúp đồng bào.

Có lẽ các bạn đó thiếu bài học về con người, hoặc đã quen với thói gặp gì cũng chửi trên mạng. Vì trên mạng đâu cần phải chịu trách nhiệm với lời nói? Nhưng bạn ơi, khẩu nghiệp là có đó... Ai làm tốt xấu gì nhân quả sẽ định đoạt, không tới phiên các bạn đâu... nên tập cho mình cách tu tâm dưỡng tánh, đó cũng là giúp ích cho xã hội rồi".

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Không phô trương nhưng nam ca sĩ rất chăm tham gia các hoạt động thiện nguyện - Ảnh: FB

Hiện miền Trung nước ta đang hứng chịu hậu quả nặng nề của thiên tai. Rất nhiều mạnh thường quân, các nghệ sĩ chung tay quyên góp hàng trăm tỷ đồng để giúp bà con nơi đây.

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Ca sĩ Thanh Thảo cho biết, việc cô quan tâm nhất lúc này là nỗi đau của người dân miền Trung đang gồng mình chống chọi với lũ lụt kinh hoàng.

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