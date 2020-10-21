Hoài Linh đáp trả cực khéo khi bị so sánh với Thủy Tiên, tiết lộ số tiền vừa quyên góp được cho miền Trung

Hậu trường 21/10/2020 10:25

Bị một dân mạng kém duyên mang chuyện quyên góp cứu trợ miền Trung ra so sánh với Thủy Tiên, nghệ sĩ Hoài Linh có động thái đáp trả nhẹ nhàng.

Trước tình hình thiên tai nặng nề tại miền Trung nước ta, nghệ sĩ Hoài Linh đã chính thức lên tiếng kêu gọi quyên góp vào tối 20/10. Là nghệ sĩ lớn và có sức ảnh hưởng, bài viết của nam danh hài ngay lập tức thu hút sự chú ý của đồng nghiệp và người hâm mộ.

Hoài Linh viết: "Tôi đây cần lắm những bàn tay/ Góp sức miền Trung lúc ngặt này/ Công đức ơn trên đã thấu tỏ/ Ban cho quý vị nhiều điều may. Tôi kêu gọi anh, chị, em quen thân mỗi người góp 1 tay. Tôi chỉ xin lúc ngặt chứ không xin lúc nghèo. Quý vị nào ủng hộ thì gửi vào tài khoản Linh nhé. Vui lòng ghi ủng hộ miền Trung”.

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Danh hài Hoài Linh được hưởng ứng khi kêu gọi mọi người chung tay vì miền Trung - Ảnh: FB

Lời kêu gọi cứu trợ của danh hài Hoài Linh nhận được nhiều lời khen và sự hưởng ứng của đông đảo dân mạng. Chỉ sau vài giờ quyên góp, nam nghệ sĩ hài đã thông báo số tiền được các mạnh thường chuyển vào tài khoản cứu trợ lũ lụt đã lên đến gần 900 triệu đồng.

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Khuya 20/10, nam danh hài vui mừng thông báo đã quyên góp được gần 900 triệu - Ảnh: FB
Hoài Linh đáp trả cực khéo khi bị so sánh với Thủy Tiên, tiết lộ số tiền vừa quyên góp được cho miền Trung - Ảnh 3
Anh thẳng thắn lên tiếng khi bị so sánh với ca sĩ Thủy Tiên - Ảnh: FB

Tuy nhiên, trong vô số bình luận hưởng ứng hành động ý nghĩa của Hoài Linh, một dân mạng kém duyên lại so sánh việc làm của anh và Thủy Tiên. Người này mỉa mai: "Cuộc đua quyên góp tiền kiểu như đua top trending nhỉ. Thuỷ Tiên 100 tỷ rồi mong chú vượt chị Tiên lên top nhé”. Ngay lập tức, anh lên tiếng đáp trả: "Được vậy thì tốt quá. Top gì chứ từ thiện mà tính top thì ai cũng muốn và ai cũng được”.

Nam danh hài cũng nhấn mạnh: "Thôi xin mọi người đừng cãi nhau trên đây. Ai thương thì chia sẻ, đóng góp tác phúc, trợ duyên. Ai cà khịa thì nên cười cho bớt suy nghĩ".

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