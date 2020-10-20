Hòa Minzy lên tiếng giải thích khi xe cứu trợ bị người dân hiểu lầm và ném đá vỡ kính

Ca sĩ Hòa Minzy cho biết, trong lúc đưa sản phụ đi cấp cứu, xe cứu trợ di chuyển nhanh làm nước lũ tạt vào nhà hai bên đường nên khiến người dân bức xúc.
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Như nhiều nghệ sĩ khác, ca sĩ Hòa Minzy đang có mặt tại khúc ruột miền Trung cứu trợ. Tuy nhiên, đoàn xe của cô gặp sự cố vì bị người dân hiểu lầm ném đá. Mới đây, nữ ca sĩ đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái giải thích.
Hòa Minzy viết: “Xe của Hòa đang cứu trợ 1 thai phụ đang trên đường đi cấp cứu. Nước lũ lên cao nên xe đi sóng đánh vào nhà dân. Mong người dân bình tĩnh không ném đá vỡ hết kính xe rồi ạ. Ôi trời ơi xe đang cấp cứu ạ”.
Theo đó, vì khẩn cấp chở sản phụ đến bệnh viện, xe cứu trợ của Hòa Minzy chạy nhanh khiến sóng nước tạt vào nhà dân gây bức xúc. Vì không biết rõ sự việc, nhiều người dùng đá ném làm vỡ kính xe cứu trợ.
Dưới phần bình luận cô tiếp tục giải thích: "Xe từ thiện của Hoà thì chết máy từ đêm qua rồi. Xe hôm nay di chuyển là xe khác mới thuê nên đi cứu trợ có thời gian đâu làm biển dán vô. Nếu ai thấy xe đi qua thì hết sức thông cảm cho em ạ. Vì giờ không có thời gian để đi dán biển thông báo".
Hiện Hòa Minzy đang tiếp tục đến cứu trợ ở những vùng lũ lụt nghiêm trọng tại Hà Tĩnh.