Sau nhiều ngày cứu trợ người dân vùng lũ, ca sĩ Thủy Tiên không giấu được sự hoảng sợ với những gì đã chứng kiến.

Thủy Tiên là một trong những nghệ sĩ đầu tiên có mặt tại miền Trung cứu trợ đồng bào đang gặp thiên tai. Theo chia sẻ, hiện nữ ca sĩ đang có mặt tại Quảng Bình. Đây là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của mưa bão. Bất chấp nước ngập sâu, cô vẫn cùng đoàn cứu trợ đi đến những nơi bị chia cắt để trao tận tay nhu yếu phẩm và tiền hỗ trợ cho người dân.

Thủy Tiên dầm mưa đến giúp đỡ người dân đang bị chia cắt tại Quảng Bình - Ảnh: Internet

Tối 19/10, sau khi kết thúc 1 ngày cứu trợ, nữ ca sĩ đăng tải vài dòng tâm sự chia sẻ cảm xúc với công chúng.

Ca sĩ Thủy Tiên viết: "Lần đầu đi thuyền cứu hộ, định đi từ thiện thành ra đi cứu hộ. Định quyên góp từ thiện giờ thành xây nhà cộng đồng chống lũ. Cảm ơn vì sự góp sức của mọi người.

Đêm nay tụi mình có thể ngủ, nhưng Quảng Bình thì không. Lần đầu tiên đi trên Quốc lộ 1A mà tưởng mình đang ở giữa biển, sóng to gió lớn và mưa giông. Lạnh cóng tay chân, đến nơi người dân họ kêu cứu và run cầm cập vì lạnh".

Cô hoảng sợ và ám ảnh vì những gì tận mắt chứng kiến tại nơi đây: "Lần đầu tiên thấu hiểu cảm giác hoảng sợ tột độ của vùng lũ... Mình phải niệm Phật suốt đường đi vì sóng đập ghê quá, kinh khủng quá. Đoạn về sóng đỡ hơn 1 chút, nhưng mình vẫn ám ảnh quá... Ám ảnh những gì đã chứng kiến tận mắt. Cùng cầu nguyện cho miền Trung bình yên trở lại". Dưới bài viết, mọi người bày tỏ sự cảm phục việc làm của nữ ca sĩ và mong cô chú ý an toàn.

Hình ảnh nữ ca sĩ trao quà và tiền hỗ trợ cho người dân gây xúc động - Ảnh: FB

Hiện tại, rất nhiều chuyến xe nghĩa tình của các mạnh thường quân và nghệ sĩ đã lên đường đến miền Trung.

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