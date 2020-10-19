Chi 50 triệu hỗ trợ đồng bào vùng lũ, H'Hen Niê khóc nghẹn khi bị chỉ trích quá keo kiệt

Hoa hậu H'Hen Niê đã bật khóc khi nhận về những bình luận kém duyên của dân mạng vì quyên góp 50 triệu cứu trợ miền Trung bão lũ.

Miền Trung nước ta đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ. Khắp cả nước, các mạnh thường quân đã lên tiếng kêu gọi quyên góp tiền giúp người dân nơi đây. Các nhà hảo tâm và nhiều sao Việt đã lên đường đường đến miền Trung cứu trợ.

Dù không thể ra tận nơi vì bận lịch quay nhưng Hoa hậu H'Hen Niê đã quyên góp 50 triệu. Thế nhưng, việc làm hảo tâm của người đẹp Tây Nguyên lại vấp phải một số lời chỉ trích. Một vài dân mạng cho rằng cô keo kiệt, với một hoa hậu thì ủng hộ 50 triệu là quá ít.

Hoa hậu H'Hen Niê bật khóc vì bị chê keo kiệt - Ảnh: Internet

Trước những ý kiến tiêu cực, H'Hen Niê không giấu được sự tổn thương. Cô tâm sự: "Thật sự đọc xong tổn thương lắm, khi bạn hết lòng mà lại bị nói như vậy. Với bạn thì ít, nhưng với một người nuôi cả gia đình thì nhiều. Đôi lúc thấy chẳng sắm sửa gì cho gia đình, nhưng mẹ muốn mình chia sẻ với cộng đồng nhiều hơn, bảo giúp gia đình từ từ. Bạn nói thế làm mình bị tổn thương vô cùng bạn ạ.

Không phải dư dả là mới cho, mà cho khi mình không có nhiều. Mình cũng chỉ là con người. Các bạn làm tổn thương thì mình khóc chứ không cấm các bạn được. Nhưng các bạn làm thế chỉ khiến mình cảm thấy muốn làm gì cũng sợ dư luận. Vậy mình còn làm gì được nữa đây? Đừng ngăn đường tốt, mà hãy chặn nếu là xấu thì mới đúng chứ ạ. Mình rất buồn".

Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ nỗi lòng trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của Hoa hậu H'Hen Niê nhận được sự đồng cảm của mọi người. Rất đông người hâm mộ động viên cô không nên để tâm đến những lời nói tiêu cực. Những đóng góp của H'Hen Niê cho đồng bào miền Trung rất đáng được trân trọng.

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