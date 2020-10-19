Khắc Việt hạnh phúc thông báo vợ vừa sinh đôi 1 trai 1 gái

Hậu trường 19/10/2020 14:44

Dòng thông báo của ca sĩ Khắc Việt nhận được sự chú ý của mọi người. Rất đông bạn bè, đồng nghiệp và fan gửi lời chúc mừng đến vợ chồng anh.

Cách đây ít giờ, ca sĩ Khắc Việt vui mừng báo tin bà xã Thảo Bebe đã hạ sinh cặp song sinh 1 trai 1 gái. Anh xúc động chia sẻ trên Facebook: "Thảo Bebe đẻ rồi. Con lạy Tổ tiên, Trời Phật, Thần linh phù hộ ạ".

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Khắc Việt hạnh phúc báo tin bà xã vừa hạ sinh thành công - Ảnh: FB

Dù chưa công khai bất cứ hình ảnh nào của vợ con nhưng thông báo của Khắc Việt đã thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Dưới phần bình luận, anh nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ. Quang Minh, Pha Lê, Nguyễn Hồng Thuận, Quốc Thiên... cùng đông đảo nghệ sĩ vào chia vui cùng ông bố trẻ. Mọi người hi vọng Khắc Việt sớm công khai diện mạo 2 thiên thần nhỏ vừa chào đời.

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Vợ chồng nghệ sĩ nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp - Ảnh: FB

Khắc Việt kết hôn với Thảo Bebe vào đầu năm 2018. Trước khi "về chung nhà", cặp đôi có khoảng 10 năm bên nhau. Tháng 4/2020, Khắc Việt báo tin vợ đang mang bầu song thai 1 trai 1 gái. Suốt quá trình bà xã bầu bí, nam ca sĩ luôn bên cạnh chăm sóc chu đáo.

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Suốt thai kỳ, Khắc Việt thể hiện mình là người chồng tuyệt vời khi lo cho bà xã chu đáo - Ảnh: FB
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Nhan sắc của vợ Khắc Việt trong thời gian bầu bí khiến nhiều chị em xuýt xoa - Ảnh: FB

Mang thai đôi nên Thảo Bebe khá vất vả. Những tháng đầu, cô gần như không ăn uống được gì vì nghén nặng. Nhưng may mắn cô được chồng quan tâm, động viên mỗi ngày. Để vợ vui, giọng ca "Yêu lại từ đầu" mua 2 căn nhà làm quà tặng khi biết tin sắp được lên chức bố.

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