Liên tục bị 'gọi tên' giữa lúc miền Trung bão lũ, MC Phan Anh có động thái gây chú ý

Hậu trường 19/10/2020 10:32

Động thái của MC Phan Anh hướng về miền Trung gặp bão lũ nhận được sự chú ý đặc biệt của đông đảo dân mạng.

Hiện cả nước đang hướng về khúc ruột miền Trung. Rất nhiều mạnh thường quân, sao Việt đã lên tiếng kêu gọi quyên góp giúp đồng bào nơi đây vốn đang hứng chịu hậu quả nặng nề của bão lũ.

Một trong những cái tên được mọi người đặc biệt chú ý lúc này là MC Phan Anh. Trong lúc nhiều nghệ sĩ công khai kêu gọi quyên góp thì nam MC lại bị réo tên như một thói quen.

Mới đây, MC Phan Anh đã có động thái bất ngờ trên trang cá nhân. Cụ thể, ông bố ba con đã đăng tải dòng chia sẻ trước tình hình bão lũ ở miền Trung.

mc phan anh cuu tro mien trung
Không lên tiếng kêu gọi công khai, MC Phan Anh âm thầm hướng về miền Trung theo cách riêng - Ảnh: FB

Phan Anh chia sẻ: "Năm nay, nước chưa kịp rút đã tái ngập, khiến công tác hỗ trợ khẩn cấp cho bà con càng khó khăn hơn bao giờ hết... Trên đường đi mình thấy nhiều nhóm thiện nguyện phải dừng lại chờ nước rút do sử dụng những xe vận tải nhỏ không thể đi tiếp.

Đã có người đi cứu trợ bị lật thuyền mất tích. Mình mong tất cả các nhóm thiện nguyện đang hỗ trợ bà con được bình an, mong các bạn hãy tham vấn thật kỹ các tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm tại địa phương để tránh những nơi nguy hiểm vì mình đã từng chứng kiến những khoảnh khắc lũ về cực kỳ nhanh và đáng sợ.

Đặc biệt là những ai hiện hỗ trợ Quảng Bình, Quảng Trị, đêm nay dự báo mưa, giông và thực tế theo thông tin mình vừa nhận được lũ đang tiếp tục dâng ở Lệ Thủy, Quảng Ninh, Tuyên Hóa, Tân Hóa...".

mc phan anh cuu tro mien trung 1
Được biết, hiện Phan Anh đã có mặt tại miền Trung cứu trợ cho người dân vùng lũ - Ảnh: FB

Với kinh nghiệm của bản thân, Phan Anh gợi ý cho các mạnh thường quân về việc cứu trợ tiền và nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con: "Còn quà tặng các bạn lưu tâm nơi nào nước rút rồi có thể tặng tiền mặt cho bà con chủ động. Vì khi nước rút hoạt động giao thương trở lại khá nhanh, và giá cả không quá biến động. (Bản thân tụi mình từng khổ sở vì mang vác nặng, sản phẩm bị vỡ, và mình từng chứng kiến cảnh bà con nhà toàn mì tôm, phải mang đi đổi thực phẩm khác)".

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Từ khóa:   Phan Anh MC Phan Anh làm từ thiện lũ lụt miền Trung

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