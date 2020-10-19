Không chấp nhận việc con gái cưng bị dân mạng động chạm, danh hài Việt Hương bức xúc lên tiếng. Cô đòi tìm đến tận nơi nói chuyện.

Hiện danh hài Việt Hương đang tận hưởng những ngày tháng vô cùng bình yên bên chồng con tại Mỹ. Không chạy show, cô chăm sóc chồng và con gái cưng sau những ngày tất bật làm việc xa nhà.

Gia đình hạnh phúc của Việt Hương tại Mỹ - Ảnh: FB

Tại xứ người, Việt Hương liên tục cập nhật ảnh và cuộc sống viên mãn lên mạng xã hội. Mới đây, nữ danh hài hào hứng livestream khoảnh khắc con gái nhỏ đang vui chơi. Cô bé ăn mặc đơn giản và ngồi rao bán trái cây vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên trong số nhiều bình luận khen ngợi, anti-fan vào để lại bình luận chê bai kém duyên. Một tài khoản vào soi trang phục cô bé và chê Elyza Phương Vy nói tiếng Việt không rành.

Hình ảnh đáng yêu con gái Việt Hương ngồi chơi trò bán trái cây - Ảnh: FB

Vốn là người thẳng tính, Việt Hương thẳng thắn lên tiếng đáp trả khi con gái bị động chạm. Cô bức xúc lên tiếng: “Nói em sao cũng được, lập trang ảo nói con em, là em tới nhà nhé! Trước tiên, con ở Mỹ nói được tiếng Việt mà còn rao được là em mừng vui vì con giữ gìn tiếng mẹ đẻ. Thứ 2 là trời hè thu, con nít mặc quần đùi là bình thường nhá, ổi và hồng em bày vui, lý do trồng được chỉ tặng mọi người chưa bán cho ai nha, nên đừng tạo Facebook muốn viết gì là viết đâu nhá! Dám viết dám để địa chỉ thật mình tới nhà thăm tí, tính em nói được là làm được!”.

Cô bé là niềm tự hào của ba mẹ trong cả cách sống và thành tích học tập - Ảnh: FB

Việt Hương là một trong những nữ danh hài được yêu mến hiện nay. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, cuộc sống đời tư của cô được quan tâm không kém. Nữ nghệ sĩ có gia đình hạnh phúc bên nhạc sĩ Hoài Phương và con gái Elyza.

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