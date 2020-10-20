Thủy Tiên thông báo tiền cứu trợ đã hơn 100 tỷ, xúc động khẩn cầu mọi người điều này

Hậu trường 20/10/2020 14:39

Sau một tuần kêu gọi, số tiền chuyển vào tài khoản quyên góp cho miền Trung của ca sĩ Thủy Tiên đã vượt mức 100 tỷ đồng.

Có thể nói, ca sĩ Thủy Tiên là một trong những cái tên được quan tâm nhất hiện nay bởi công tác cứu trợ người dân miền Trung. Trên mạng xã hội, cô liên tục cập nhật clip thông báo tình hình cứu trợ để mọi người theo dõi.

Ít phút trước, Thủy Tiên đăng tải dòng thông báo số tiền quyên góp giúp đồng bào miền Trung bão lũ và chia sẻ nỗi lòng. Cô viết: "Số tiền quyên góp trong vòng 1 tuần cho đến thời điểm này là hơn 100 tỷ rồi. Bây giờ mình bắt đầu lo rồi, không biết ôm cục tiền này đi cứu trợ lũ lụt đến khi nào mình mới được về ổn định cuộc sống mà làm ăn.

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Dòng thông báo mới nhất của Thủy Tiên - Ảnh: FB

Nhưng nghĩ về niềm vui của bà con khi nhận được hỗ trợ và từng ngày trông chờ thì mình sẽ ráng cố gắng hết sức có thể. Trên đời này sức người có hạn, nhưng tình người thì vô hạn, nên chỉ cần mình còn đủ yêu thương thì dù khó khăn đến đâu mình cũng sẽ đủ động lực để có cách".

Cô khẩn cầu: "Vì công việc còn quá nhiều nên mình hi vọng trong trường hợp mình đã cố gắng hết sức mà vẫn có thể xảy ra sai sót gì thì mong mọi người rộng lượng bỏ qua cho mình, đừng chửi mình tội nghiệp nha.

Cầm tiền nhiều trên tay, trách nhiệm rất nặng nề nên mình cũng có nhiều lo lắng. Nhưng mọi người yên tâm đây là tài khoản riêng chỉ dành cho từ thiện, mỗi đồng tiền gửi vào đều được sử dụng đúng vào mục đích từ thiện hỗ trợ người dân không sai đi đâu cả... vì mình sẽ đến tận nơi trao đúng người không thông qua trung gian nào hết.

Qua việc này mình mới thấy... sự đoàn kết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau của dân tộc mình là quá lớn, dù còn ít nhiều tiêu cực, nhưng chẳng là gì so với lòng yêu thương và đoàn kết quá lớn của tụi mình. Vẫn là câu nói cũ... mình biết ơn mọi người vô cùng".

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Những ngày qua, cô đã đến nhiều vùng lũ trao tận tay quà và tiền cứu trợ cho người dân - Ảnh: FB

Ngay lập tức, bài viết của nữ ca sĩ nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Mọi người nể phục tấm lòng của Thủy Tiên, mong cô giữ sức khỏe để đến được thật nhiều nơi bị cô lập.

Hết mình cứu trợ giữa lũ lớn, Thủy Tiên hoảng sợ tột độ, ám ảnh những gì chứng kiến tận mắt

Hết mình cứu trợ giữa lũ lớn, Thủy Tiên hoảng sợ tột độ, ám ảnh những gì chứng kiến tận mắt

Sau nhiều ngày cứu trợ người dân vùng lũ, ca sĩ Thủy Tiên không giấu được sự hoảng sợ với những gì đã chứng kiến.

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