Bị chỉ trích vì đi làm từ thiện mà cười tươi như hoa, Phi Nhung phẫn nộ đáp trả

Hậu trường 20/10/2020 16:25

Ca sĩ Phi Nhung khẳng định, cô cười vì cảm thấy hạnh phúc, ấm áp khi có thể đến tận nơi giúp được người dân miền Trung đang bị ảnh hưởng của bão lũ.

Hiện đồng bào cả nước đang hướng về khúc ruột miền Trung. Chứng kiến cảnh người dân khốn khổ vì lũ lụt, nhiều tổ chức, cá nhân đã lên tiếng kêu gọi cứu trợ. Hiện các nhà hảo tâm và nhiều nghệ sĩ đã có mặt tại vùng lũ để tự tay trao nhu yếu phẩm cho bà con nơi đây.

Thương cho người dân miền Trung bị thiên tai, ca sĩ Phi Nhung lên tiếng kêu gọi và ra tận nơi giúp đỡ bà con. Những hình ảnh giọng ca "Áo mới Cà Mau" phát quà cứu trợ khiến nhiều người cảm phục. Tuy nhiên bên cạnh những lời tốt đẹp, một vài anti-fan lại chỉ trích Phi Nhung vì cười nói vui vẻ khi làm thiện nguyện.

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Hình ảnh Phi Nhung rạng rỡ khi làm từ thiện bị anti-fan mỉa mai - Ảnh: FB

Bức xúc vì bị dân mạng soi mói, Phi Nhung thẳng thắn lên tiếng đáp trả: "Khóc được gì, khóc là khi nào mình không được giúp gì cho bà con, nghệ sĩ chúng tôi cười, cười là vì đích thân chúng tôi đến tận nơi tận nhà giúp được người dân và thấy những nụ cười của người dân trao lại cho chúng tôi, chỉ có vậy thôi...

Trong lúc này bạn hãy dùng ngòi bút ăn học của bạn mà kêu gọi các mạnh thường quân để cùng với nghệ sĩ chúng tôi giúp đỡ cho đồng bào lũ lụt miền Trung nha, đây là những lời tôi nói rất nhẹ nhàng với bạn.

Mong rằng bạn hãy để cho chúng tôi làm những việc mà bạn không làm được, bạn hãy cho chúng tôi sức mạnh và năng lượng. Để anh chị em nghệ sĩ chúng tôi có tinh thần chia sẻ nỗi đau với người dân nhé. Ngòi bút của bạn còn ở với trình độ lớp 1 thôi, kinh nghiệm thì còn ở đáy giếng. Trí tuệ sáng suốt thì mới trưởng thành bạn nhé!".

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Cô chia sẻ khoảnh khắc Thủy Tiên cười rạng rỡ trao quà cho người dân vùng lũ để chứng minh điều mình nói - Ảnh: FB

Phi Nhung là một trong những nghệ sĩ chăm làm thiện nguyện. Cô dành phần lớn tài sản của mình để tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ người nghèo và nuôi trẻ mồ côi.

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