Bị nhắc nhở đăng ảnh gây mất hình tượng, Thanh Thảo vẫn một lòng hướng về miền Trung

Hậu trường 21/10/2020 14:50

Ca sĩ Thanh Thảo cho biết, việc cô quan tâm nhất lúc này là nỗi đau của người dân miền Trung đang gồng mình chống chọi với lũ lụt kinh hoàng.

Thời gian gần đây, ca sĩ Thanh Thảo thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường tại Mỹ. Vì dịch bệnh, giọng ca "Búp bê con trai" dành trọn thời gian bên gia đình thân yêu. Không còn những hình ảnh lung linh trên sân khấu, trang cá nhân của cô ngập tràn khoảnh khắc đời thường, bình dị.

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Khoảnh khắc đời thường của Thanh Thảo bên chồng con tại Mỹ - Ảnh: FB

Tuy nhiên, những khoảnh khắc bình dị của Thanh Thảo bị một người bạn nhắc nhở. Người này góp ý cô không nên đăng những hình ảnh đời thường vì sẽ làm mất hình tượng của một nghệ sĩ lớn.

Cô chia sẻ: "Hôm nay có một người bạn thân nói với tôi rằng 'Thảo không nên post những hình ảnh đi “phượt” nữa, mất hết cả hình tượng. Dù sao mình cũng là ngôi sao, chỉ nên post hình ảnh sang chảnh, checkin những nơi sang trọng, còn bây giờ nhìn Thảo rất bình thường, mất hình tượng với khán giả hết. Cho dù đang du lịch trên chiếc xe giá 180 ngàn đô Mỹ, mắc bằng cái nhà nhưng chả ai thấy mình sang đâu mà chỉ thấy mình mất đi hình tượng của ca sĩ ngôi sao mà thôi'”.

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Tại Mỹ, Thanh Thảo hướng về miền Trung - Ảnh: FB

Tuy nhiên hiện tại, điều Thanh Thảo quan tâm nhất chính là tình hình bão lũ tại miền Trung. Ở xứ người, nữ ca sĩ sẽ tham gia các chương trình âm nhạc để quyên góp cho người dân đang chịu cảnh màn trời chiếu đất tại quê nhà.

Thanh Thảo tâm sự xúc động: "Cũng có chút suy nghĩ lời bạn ấy nói, nhưng có lẽ điều cần quan tâm nhất lúc này đó là biết bao nhiêu người dân vùng lũ, đang oằn mình chống lũ, người dân miền Trung đang cần chúng ta chung tay góp sức để vượt qua những lúc khó khăn này. Thảo sẽ tham gia các đêm nhạc kêu gọi đóng góp cho đồng bào miền Trung trong những show diễn sắp tới tại hải ngoại. Mong được đóng góp chút tấm lòng để hướng về người dân miền Trung, mong cho bão lũ qua nhanh, trả lại cho dân những ngày nắng ấm, bình an...".

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