Hoài Linh vui mừng vì quyên góp được gần 4 tỷ cho miền Trung, nhắc nhở mọi người một điều cần lưu ý

Sau 1 ngày kêu gọi, danh hài Hoài Linh vui mừng thông báo số tiền được chuyển vào tài khoản ủng hộ đồng bào miền Trung đã lên đến gần 4 tỷ đồng.

Hoài Linh là cái tên tiếp theo giúp nối dài danh sách nghệ sĩ Việt đứng lên kêu gọi quyên góp cho đồng bào miền Trung. Sau một ngày, nam nghệ sĩ hài đình đám vui mừng thông báo số tiền quyên góp đã lên đến gần 4 tỷ đồng. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hoài Linh vừa đăng tải công khai bức ảnh có số tiền cụ thể trong tài khoản để mọi người cùng theo dõi.

Dưới bài đăng, nghệ sĩ Hoài Linh vui mừng báo tin số tiền vẫn đang tăng và gần được 4 tỷ - Ảnh: FB

Anh thông báo số tiền quyên góp được đến khuya 21/10 là gần 4 tỷ đồng. Đồng thời, Hoài Linh cũng gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm: "Cám ơn mọi người đã hướng về miền Trung. Mọi sự ủng hộ, trợ duyên xin chuyển vào tài khoản Võ Nguyễn Hoài Linh. STK 0860158163686 ngân hàng MB bank. Tp HCM".

Nam danh hài lưu ý mọi người rằng, hiện có rất nhiều người gửi sai tên nên tiền không được chuyển đi: "Ngân hàng vừa thông báo với Linh có rất nhiều số tiền gửi sai tên trong tài khoản nên bị treo. Mong quý vị lưu ý ghi đúng họ và tên của Linh là: Võ Nguyễn Hoài Linh nếu không đúng tên, tiền quý vị gửi vào sẽ bị treo và sẽ gửi trả lại quý vị. Linh chỉ dùng đúng 1 tài khoản này thôi. Mong mọi người chú ý để tránh kẻ xấu lợi dụng".

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Hành động ý nghĩa của nghệ sĩ Hoài Linh giữa lúc miền Trung đang gánh chịu hậu quả nặng nề của bão lũ nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả.

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