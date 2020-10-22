Hoài Linh vui mừng vì quyên góp được gần 4 tỷ cho miền Trung, nhắc nhở mọi người một điều cần lưu ý

Hậu trường 22/10/2020 14:38

Sau 1 ngày kêu gọi, danh hài Hoài Linh vui mừng thông báo số tiền được chuyển vào tài khoản ủng hộ đồng bào miền Trung đã lên đến gần 4 tỷ đồng.

Hoài Linh là cái tên tiếp theo giúp nối dài danh sách nghệ sĩ Việt đứng lên kêu gọi quyên góp cho đồng bào miền Trung. Sau một ngày, nam nghệ sĩ hài đình đám vui mừng thông báo số tiền quyên góp đã lên đến gần 4 tỷ đồng. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hoài Linh vừa đăng tải công khai bức ảnh có số tiền cụ thể trong tài khoản để mọi người cùng theo dõi.

danh hai hoai linh lam tu thien
Dưới bài đăng, nghệ sĩ Hoài Linh vui mừng báo tin số tiền vẫn đang tăng và gần được 4 tỷ - Ảnh: FB 

Anh thông báo số tiền quyên góp được đến khuya 21/10 là gần 4 tỷ đồng. Đồng thời, Hoài Linh cũng gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm: "Cám ơn mọi người đã hướng về miền Trung. Mọi sự ủng hộ, trợ duyên xin chuyển vào tài khoản Võ Nguyễn Hoài Linh. STK 0860158163686 ngân hàng MB bank. Tp HCM".

Nam danh hài lưu ý mọi người rằng, hiện có rất nhiều người gửi sai tên nên tiền không được chuyển đi: "Ngân hàng vừa thông báo với Linh có rất nhiều số tiền gửi sai tên trong tài khoản nên bị treo. Mong quý vị lưu ý ghi đúng họ và tên của Linh là: Võ Nguyễn Hoài Linh nếu không đúng tên, tiền quý vị gửi vào sẽ bị treo và sẽ gửi trả lại quý vị. Linh chỉ dùng đúng 1 tài khoản này thôi. Mong mọi người chú ý để tránh kẻ xấu lợi dụng".

danh hai hoai linh lam tu thien 1
Trước đó, dù bị một dân mạng so sánh với Thủy Tiên nhưng nam danh hài chỉ đáp trả một cách văn minh và nhẹ nhàng nhất - Ảnh: FB

Hành động ý nghĩa của nghệ sĩ Hoài Linh giữa lúc miền Trung đang gánh chịu hậu quả nặng nề của bão lũ nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả.

Nước làm hỏng 1500 suất quà cứu trợ của Hoa hậu Kỳ Duyên khi sắp đến tay người dân vùng lũ

Nước làm hỏng 1500 suất quà cứu trợ của Hoa hậu Kỳ Duyên khi sắp đến tay người dân vùng lũ

Sau khi kiểm tra và phát hiện số vật phẩm cứu trợ bị hỏng, Hoa hậu Kỳ Duyên cùng tất cả các thành viên trong đoàn phải làm việc hết công suất để chuẩn bị lại.

Xem thêm
Từ khóa:   danh hài Hoài Linh sao Việt ủng hộ miền Trung lũ lụt miền Trung

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 59 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026