Con gái Hiền Thục gây ấn tượng với vẻ ngoài sexy ở tuổi 19, phổng phao trông thấy

Có mẹ là danh ca đình đám của giới showbiz Việt, cuộc sống cô con gái 19 tuổi của Hiền Thục cũng vì thế mà được mọi người chú ý hơn. Từ cô bé mũm mĩm, tròn xoe năm nào, hiện tại ái nữ của Hiền Thục bất ngờ lột xác ngoạn mục và gây ấn tượng với nhan sắc “không phải dạng vừa” ở tuổi 19.

Nhan sắc ấn tượng của con gái Hiền Thục - Gia Bảo ở tuổi 19

Mới đây, Hiền Thục chia sẻ ảnh con gái diện đồ tắm khoe body sexy trong chuyến đi nghỉ mát của 2 mẹ con. Bé Gia Bảo ngày nào nay đã thay đổi trông nuột nà và xinh xắn hơn khiến dân tình nhận không ra. Ở tuổi đôi mươi, con gái của Hiền Thục ngày càng ra dáng thiếu nữ, đặc biệt là nụ cười toả nắng "sao y bản chính" của mẹ.