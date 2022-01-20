Con gái Hiền Thục gây ấn tượng với vẻ ngoài sexy ở tuổi 19, phổng phao trông thấy

Thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, ái nữ của Hiền Thục ở độ tuổi 19 trông rất phổng phao.
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Có mẹ là danh ca đình đám của giới showbiz Việt, cuộc sống cô con gái 19 tuổi của Hiền Thục cũng vì thế mà được mọi người chú ý hơn. Từ cô bé mũm mĩm, tròn xoe năm nào, hiện tại ái nữ của Hiền Thục bất ngờ lột xác ngoạn mục và gây ấn tượng với nhan sắc “không phải dạng vừa” ở tuổi 19.
Mới đây, Hiền Thục chia sẻ ảnh con gái diện đồ tắm khoe body sexy trong chuyến đi nghỉ mát của 2 mẹ con. Bé Gia Bảo ngày nào nay đã thay đổi trông nuột nà và xinh xắn hơn khiến dân tình nhận không ra. Ở tuổi đôi mươi, con gái của Hiền Thục ngày càng ra dáng thiếu nữ, đặc biệt là nụ cười toả nắng "sao y bản chính" của mẹ.
Hiếm hoi lắm mới có dịp Hiền Thục khoe visual cùng body “xịn xò” của con gái, cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng vì nhan sắc chấp chới tuổi đôi mươi của ái nữ Hiền Thục lại trong trẻo và thanh thoát đến vậy. Nói về lý do không chia sẻ nhiều về con gái, Hiền Thục thổ lộ: "Nhiều người hỏi tại sao tôi ít đăng hình ảnh về Gia Bảo, ít để con xuất hiện trước công chúng. Thực tế, Gia Bảo không thích bị chú ý và không muốn nổi tiếng. Bé nhìn thấy sự phiền toái từ sự nổi tiếng ở mẹ nên không thích điều ấy. Tốt nhất tôi nên để con trưởng thành trong thế giới bình lặng của nó. Tôi không cần con phải đạt bất kỳ thành tựu gì, chỉ cần con là chính mình, đủ mạnh mẽ và sáng suốt trong mọi tình huống".
Từ cô học trò tròn trịa, mũm mĩm, đáng yêu
Trước đó, Hiền Thục cho biết con gái là người mạnh mẽ, hiểu chuyện và tự lập từ khi còn nhỏ. Do làm mẹ đơn thân nên nữ ca sĩ rất gắn bó, tâm sự và chơi đùa với con như 2 người bạn để tạo sự tin tưởng, thân mật với Gia Bảo.