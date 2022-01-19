Con gái Phi Nhung bức xúc vì bị giả mạo Facebook với mục đích xấu

Giải trí 19/01/2022 09:39

Con gái ruột của Phi Nhung đã đăng tải hình ảnh một tài khoản giả mạo mình trên mạng xã hội.

Cách đây ít giờ, trên Story ở trang Facebook cá nhân, Wendy Phạm đã đăng tải dòng trạng thái tố một tài khoản có tên Wendy Phạm Yêu Mẹ đã cố tình sao chép nhiều livestream và video của mình. Người này còn tự nhận những sản phẩm này là của họ rồi tự do đăng tải trên trang Facebook. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng giả mạo còn còn mở nhiều FC của Phi Nhung.

Quá bức xúc, Wendy Phạm viết: "Cả nhà ơi, giúp Wendy report người này được không? Wendy sợ bị người khác hiểu lầm đây là những status của Wendy. Trên đây họ còn mở một FC Phi Nhung miền Tây nữa hay sao đó. Với lại người này copy nhiều livestream và video của Wendy và những người khác nữa. Lấy lại rồi livestream như là của họ vậy đó".

Con gái Phi Nhung bức xúc vì bị giả mạo Facebook với mục đích xấu - Ảnh 1

Phi Nhung và con gái Wendy Phạm

Con gái Phi Nhung bức xúc vì bị giả mạo Facebook với mục đích xấu - Ảnh 2

Con gái Phi Nhung bức xúc vì bị giả mạo Facebook với mục đích xấu

Từ khi Phi Nhung qua đời, cố ca sĩ cũng đã bị lợi dụng rất nhiều lần nhưng may mắn không gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

Con gái Phi Nhung bức xúc vì bị giả mạo Facebook với mục đích xấu - Ảnh 3
Con gái Phi Nhung bức xúc vì bị giả mạo Facebook với mục đích xấu - Ảnh 4 

Con gái Phi Nhung bức xúc vì bị giả mạo Facebook với mục đích xấu - Ảnh 5

Mới đây, con gái của Phi Nhung còn lập bàn thờ cho mẹ tại nhà riêng của mình. Cô còn dạy con trai thắp nhang sáng và tối cho bà ngoại.

Ảnh: Tổng hợp, chụp màn hình

Phi Nhung qua đời hơn 100 ngày: Hồ Văn Cường bị thị phi cát xê bủa vây, 'cậu cả' lại được tung hô vì hành động này!

Phi Nhung qua đời hơn 100 ngày: Hồ Văn Cường bị thị phi cát xê bủa vây, 'cậu cả' lại được tung hô vì hành động này!

Sau hơn 100 ngày giọng ca Bông Điên Điển qua đời, mới đây con trai cả của Phi Nhung đã có hành động khiến dư luận ấm lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Phi Nhung Phi Nhung Sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 31 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 58 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 1 giờ 31 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 3 giờ 54 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời