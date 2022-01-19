Con gái ruột của Phi Nhung đã đăng tải hình ảnh một tài khoản giả mạo mình trên mạng xã hội.
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Cách đây ít giờ, trên Story ở trang Facebook cá nhân, Wendy Phạm đã đăng tải dòng trạng thái tố một tài khoản có tên Wendy Phạm Yêu Mẹ đã cố tình sao chép nhiều livestream và video của mình. Người này còn tự nhận những sản phẩm này là của họ rồi tự do đăng tải trên trang Facebook. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng giả mạo còn còn mở nhiều FC của Phi Nhung.
Quá bức xúc, Wendy Phạm viết: "Cả nhà ơi, giúp Wendy report người này được không? Wendy sợ bị người khác hiểu lầm đây là những status của Wendy. Trên đây họ còn mở một FC Phi Nhung miền Tây nữa hay sao đó. Với lại người này copy nhiều livestream và video của Wendy và những người khác nữa. Lấy lại rồi livestream như là của họ vậy đó".
Từ khi Phi Nhung qua đời, cố ca sĩ cũng đã bị lợi dụng rất nhiều lần nhưng may mắn không gây ra thiệt hại nghiêm trọng.
Ảnh: Tổng hợp, chụp màn hình