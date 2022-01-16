Mối tình 'kín tiếng' của Phi Nhung thời trẻ và chuyện 'bà lớn - bà nhỏ' ngày 30 Tết

Hậu trường 16/01/2022 12:49

Ca sĩ Ngọc Liên cho hay, trước đây chồng cô và Phi Nhung từng có thời yêu nhau thắm thiết nhưng đã chia tay và giữ mối qua hệ bạn bè, đồng nghiệp.

Ca sĩ Ngọc Liên là một giọng ca khá có tiếng ở thị trường hải ngoại, trước đây cô từng hoạt động ở đoàn Ca nhạc nhẹ TP.HCM cùng Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc, Mỹ Tâm… Tên tuổi của cô gắn liền với các ca khúc như Chỉ Riêng Mình Em Hiểu, Nếu Như Em Được Lựa Chọn,...

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Vợ chồng ca sĩ Ngọc Liên - Ảnh: Internet

Khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, Ngọc Liên bỗng quyết định sang Úc du học, sau đó ít năm, ô sang Mỹ định cư và trở thành giọng ca cho một trung tâm ca nhạc hải ngoại lớn, nhiều hãng đĩa cũng muốn mời cô thu âm. Bẵng đi 15 năm, mới đây tại chương trình Đời Nghệ Sĩ, cô chia sẻ những kỷ niệm của mình sau khi về lại Việt Nam, trong đó có câu chuyện "nhân duyên" với cố NS Phi Nhung.

Cô chia sẻ, chồng cô là đạo diễn Hoàng Tuấn Cường - cái tên nổi tiếng đứng sau nhiều MV và gameshow ăn khách, hai người hiện có với nhau một cô con gái đáng yêu. Vì chồng là đạo diễn nên cũng có khi cô nghĩ đến việc "đá chéo sân" làm diễn viên, nhưng lại bị chính chồng ngăn cản, anh lo sợ cả hai nhìn mặt nhau trên phim trường sẽ cáu gắt và cãi nhau kể cả khi ở nhà.

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Gia đình ca sĩ Ngọc Liên bên nam ca sĩ Mạnh Quỳnh - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Ngọc Liên cho biết, chồng cô là một người rất "công tư phân minh", anh chưa từng để cô hát nhạc phim của mình vì sợ điều tiếng là "lợi dụng mối quan hệ". Vậy nên, dù được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc phim" nhưng cô chưa từng hát một ca khúc nào trong phim của chồng. Khi được cô hỏi về lý do vì sao làm cả chục bộ phim mà chưa cho vợ hát lấy một bài, anh trả lời: "Họ đưa ca sĩ nào hát thì đưa chứ anh không bao giờ đề cập tới em vì anh không thích bị nói là nhờ quan hệ chồng là đạo diễn mà đưa vợ mình vào hát".

Tuy nhiên, có lần cô được nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn mời hát nhạc phim vì chất giọng Nam bộ của cô vô cùng hợp với ca khúc. Phải tới khi phim được phát hành cô mới biết phim này là do chồng cô làm đạo diễn. Đây cũng là lần duy nhất cô hát nhạc phim do chồng làm đạo diễn, nhưng cũng không phải là do chồng cô yêu cầu.

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Phi Nhung trong MV do Hoàn Tuấn Cường làm đạo diễn - Ảnh: Internet

Cũng trong chương trình này, cô chia sẻ một kỷ niệm khó quên với cố NS Phi Nhung. Theo đó, thuở thiếu thời Phi Nhung và đạo diễn Hoàng Tuấn Cường từng có mối quan hệ yêu đương, nhưng hai người cuối cùng không đến với nhau mà vị đạo diễn này lại chọn ca sĩ Ngọc Liên. Tuy nhiên, 3 người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.

Vào những ngày 30 Tết, Phi Nhung thường mời vợ chồng Ngọc Liên sang nhà ăn cơm cho đủ "bà lớn - bà nhỏ". Lý giải cho cách gọi này là vì Phi Nhung từng "suýt" cưới đạo diễn Hoàng Tuấn Cường.

"Ngày đó bà nhỏ không nẫng ông Cường từ tay tôi thì giờ tôi có chồng rồi, mọi người cũng không hỏi tôi mãi về chuyện bao giờ lấy chồng nữa." - Phi Nhung thường hay trêu ca sĩ Ngọc Liên.

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