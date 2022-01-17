Thuở sinh thời, cố ca sĩ Phi Nhung nổi tiếng là nghệ sĩ chăm làm tư thiện. Cô thương xuyên xuất hiện tại các chùa chiền để phục vụ cơm chay cho người nghèo, quyên góp tiền bạc giúp đỡ trẻ em khó khăn. Đáng chú ý hơn cả có lẽ là việc nữ ca sĩ đưa tay cưu mang hàng chục em nhỏ. Phi Nhung được khán giả trân trọng và gọi với biệt danh "bà mẹ đông con nhất Việt Nam".

Phạm Đức Hiếu là 'anh cả' trong số 23 người con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Sau hơn 100 ngày giọng ca Bông Điên Điển qua đời, mới đây con trai cả của Phi Nhung đã có hành động khiến dư luận ấm lòng. Không ngại đường sá xa xôi, xuống tận vùng quê nghèo tỉnh Tiền Giang, Đức Hiếu đã đến tận nơi để có thể “giải cứu" thanh long. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã khiến vụ mùa ế ẩm, gây ra thiệt hại rất lớn đối với người dân địa phương, hành động này của con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung khiến bao người không khỏi xúc động.