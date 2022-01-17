Phi Nhung qua đời hơn 100 ngày: Hồ Văn Cường bị thị phi cát xê bủa vây, 'cậu cả' lại được tung hô vì hành động này!

Hậu trường 17/01/2022 09:38

Sau hơn 100 ngày giọng ca Bông Điên Điển qua đời, mới đây con trai cả của Phi Nhung đã có hành động khiến dư luận ấm lòng.

Thuở sinh thời, cố ca sĩ Phi Nhung nổi tiếng là nghệ sĩ chăm làm tư thiện. Cô thương xuyên xuất hiện tại các chùa chiền để phục vụ cơm chay cho người nghèo, quyên góp tiền bạc giúp đỡ trẻ em khó khăn. Đáng chú ý hơn cả có lẽ là việc nữ ca sĩ đưa tay cưu mang hàng chục em nhỏ. Phi Nhung được khán giả trân trọng và gọi với biệt danh "bà mẹ đông con nhất Việt Nam".

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Phạm Đức Hiếu là 'anh cả' trong số 23 người con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Sau hơn 100 ngày giọng ca Bông Điên Điển qua đời, mới đây con trai cả của Phi Nhung đã có hành động khiến dư luận ấm lòng. Không ngại đường sá xa xôi, xuống tận vùng quê nghèo tỉnh Tiền Giang, Đức Hiếu đã đến tận nơi để có thể “giải cứu" thanh long. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã khiến vụ mùa ế ẩm, gây ra thiệt hại rất lớn đối với người dân địa phương, hành động này của con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung khiến bao người không khỏi xúc động.

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Đức Hiếu về tận Tiền Giang để giải cứu thanh long cho bà con - Ảnh chụp màn hình

Được biết, sau khi nhận thanh long từ tỉnh Tiền Giang, Đức Hiếu và người thân đã vận chuyển lên TP.HCM để tiếp tục thực hiện việc trao tặng miễn phí cho bà con gặp khó khăn. "Cậu cả" nhà Phi Nhung đã chia thanh long thành từng túi và mang đến tận tay những mảnh đời nghèo khó. Con trai nuôi của Phi Nhung đã thực hiện “giải cứu” thành công đến 4 tấn thanh long.

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Đức Hiếu đi bộ, cúi người chào và trao thanh long cho những cô chú lao động - Ảnh chụp màn hình

Khoảnh khắc Đức Hiếu lễ phép nghiêng người chào người lớn tuổi và trao bằng hai tay những túi thanh long cho từng người dân nhanh chóng được đăng tải khiến nhiều cư dân mạng vỗ tay hưởng ứng. Nhiều người đã để lại bình luận khen ngợi trước hành động ý nghĩa của con trai Phi Nhung. 

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Hiện, bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn đã liên tục hỗ trợ cho Hồ Văn Cường để giọng ca trẻ phát triển sự nghiệp - Ảnh chụp màn hình

Cũng trong thời gian sau thất 100 ngày cỉa giọng ca Bông Điên Điển, một trong những người con nuôi của Phi Nhung là Hồ Văn Cường lại liên tục vướng thị phi. Ngay khi nam ca sĩ quay trở lại hoạt động nghệ thuật, không ít netizen đã chỉ trích giọng ca trẻ "ăn cháo, đá bát", vô ơn... Hơn nữa số tiền cát xê 200 triệu cũng đang là chủ đề gây ra không ít tranh cãi.

Dọn khỏi nhà Phi Nhung đã lâu, đây mới thực sự là suy nghĩ của Hồ Văn Cường về mẹ nuôi, dùng một từ để gọi cố ca sĩ

Dọn khỏi nhà Phi Nhung đã lâu, đây mới thực sự là suy nghĩ của Hồ Văn Cường về mẹ nuôi, dùng một từ để gọi cố ca sĩ

Mới đây, một đoạn clip quay lại cảnh Hồ Văn Cường nói về người mẹ nuôi quá cố bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội và nhanh chóng khiến mọi người chú ý.

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường Phi Nhung con trai nuôi Phi Nhung

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