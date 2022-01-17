Sau hơn 100 ngày giọng ca Bông Điên Điển qua đời, mới đây con trai cả của Phi Nhung đã có hành động khiến dư luận ấm lòng.
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Thuở sinh thời, cố ca sĩ Phi Nhung nổi tiếng là nghệ sĩ chăm làm tư thiện. Cô thương xuyên xuất hiện tại các chùa chiền để phục vụ cơm chay cho người nghèo, quyên góp tiền bạc giúp đỡ trẻ em khó khăn. Đáng chú ý hơn cả có lẽ là việc nữ ca sĩ đưa tay cưu mang hàng chục em nhỏ. Phi Nhung được khán giả trân trọng và gọi với biệt danh "bà mẹ đông con nhất Việt Nam".
Sau hơn 100 ngày giọng ca Bông Điên Điển qua đời, mới đây con trai cả của Phi Nhung đã có hành động khiến dư luận ấm lòng. Không ngại đường sá xa xôi, xuống tận vùng quê nghèo tỉnh Tiền Giang, Đức Hiếu đã đến tận nơi để có thể “giải cứu" thanh long. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã khiến vụ mùa ế ẩm, gây ra thiệt hại rất lớn đối với người dân địa phương, hành động này của con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung khiến bao người không khỏi xúc động.
Được biết, sau khi nhận thanh long từ tỉnh Tiền Giang, Đức Hiếu và người thân đã vận chuyển lên TP.HCM để tiếp tục thực hiện việc trao tặng miễn phí cho bà con gặp khó khăn. "Cậu cả" nhà Phi Nhung đã chia thanh long thành từng túi và mang đến tận tay những mảnh đời nghèo khó. Con trai nuôi của Phi Nhung đã thực hiện “giải cứu” thành công đến 4 tấn thanh long.
Khoảnh khắc Đức Hiếu lễ phép nghiêng người chào người lớn tuổi và trao bằng hai tay những túi thanh long cho từng người dân nhanh chóng được đăng tải khiến nhiều cư dân mạng vỗ tay hưởng ứng. Nhiều người đã để lại bình luận khen ngợi trước hành động ý nghĩa của con trai Phi Nhung.
Cũng trong thời gian sau thất 100 ngày cỉa giọng ca Bông Điên Điển, một trong những người con nuôi của Phi Nhung là Hồ Văn Cường lại liên tục vướng thị phi. Ngay khi nam ca sĩ quay trở lại hoạt động nghệ thuật, không ít netizen đã chỉ trích giọng ca trẻ "ăn cháo, đá bát", vô ơn... Hơn nữa số tiền cát xê 200 triệu cũng đang là chủ đề gây ra không ít tranh cãi.