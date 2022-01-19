Trước di ảnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung, con gái ruột xúc động: 'Con sẽ thắp nhang cho mẹ mỗi ngày'

Trên kênh Youtube của Wendy Phạm đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô cùng mọi người trong gia đình rước di ảnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung về thờ tại nhà riêng sau lễ cúng 100 ngày.

Sau khi cố ca sĩ Phi Nhung vĩnh viễn rời cõi trần, Wendy Phạm trở thành "cầu nối" cập nhật những câu chuyện liên quan đến cố nghệ sĩ. Con gái ruột của "giọng ca Bông Điên Điển" thường xuyên cập nhật cuộc sống thời thường, tất cả đều được khán giả quan tâm. Mới đây, cô bất ngờ chia sẻ một clip quay lại cảnh cô cùng mọi người trong gia đình rước di ảnh của cố nghệ sĩ về thờ tại nhà riêng sau lễ cúng 100 ngày. Trong đoạn clip, nơi thờ cúng Phi Nhung được đặt tại vị trí trang trọng với đầy đủ hương hoa và di ảnh. Tuy không quá công phu nhưng vô cùng ấm cúng, thể hiện tình cảm thiêng liêng của Wendy Phạm gửi đến mẹ.

Wendy Phạm trước bàn thờ của mẹ - Ảnh: Chụp màn hình Dù sinh ra và lớn lên tại Mỹ, nhưng Wendy vẫn được Phi Nhung giáo dục theo đúng lễ nghi, phép tắc của người Việt. Trước khi rước di ảnh mẹ, Wendy mời sư thầy tới nhà cũ của Phi Nhung làm lễ cúng, đọc kinh cẩn thận. Căn nhà hiện đang được em họ kiêm quản lý cũ của Phi Nhung là Huy Nguyễn trông coi. Suốt thời gian sư thầy tụng kinh, Wendy đứng chắp tay lễ mẹ rất trang nghiêm, thành kính. Sau khi sư thầy đọc kinh xong, Wendy mới rước di ảnh và bát hương của mẹ về nhà riêng rồi lại tiếp tục làm lễ cúng cùng các thành viên trong gia đình. Con gái của cố ca sĩ Phi Nhung cùng với các sư thầy làm lễ rước đưa bàn thờ của mẹ về nhà riêng - Ảnh: Chụp màn hình Không chỉ rước di ảnh, Wendy còn rước cả tượng thổ công, thổ địa, thần tài về thờ. Điều này chứng tỏ, cô được chỉ dẫn khá kỹ lưỡng để duy trì phong tục, tập quán người Việt tại nơi đất khách quê người. Ngoài ra, cô còn tự tay cắm hoa, sắp lễ, bày biện trái cây, đồ đạc thờ cúng một cách đầy đủ. Cô còn nấu cỗ chay để đón mẹ về nhà mình.

Wendy Phạm cúng cơm và thắp hương cho mẹ - Ảnh: Chụp màn hình Sau khi làm lễ xong xuôi, Wendy xúc động, nghẹn ngào nói trước bàn thờ mẹ: "Hôm nay con rước mẹ về nhà con để con được thờ cúng mẹ. Con mong mẹ về đây ở cùng con, phù hộ gia hộ cho vợ chồng con và hai cháu ngoại được bình yên. Con sẽ thắp nhang cho mẹ mỗi ngày". Phía dưới clip, Wendy nhận được sự khen ngợi của khán giả vì tự lo chu toàn được hậu sự cho Phi Nhung. Đáng chú ý là ba ruột Wendy cũng xuất hiện trong lễ rước di ảnh của cố nghệ sĩ. Được biết, anh là người chỉ dẫn, nhắc nhở con gái mọi việc trong quá trình làm lễ, đồng thời cầm máy quay cho con nên không lộ mặt mà chỉ có tiếng nói.

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