Vợ cũ Huy Khánh lại phát ngôn gây 'sóng gió' khi chỉ trích gay gắt Hiền Thục 'không biết phép lịch sự trong giao tiếp xã hội'

Hậu trường 26/10/2021 15:26

Vợ cũ Huy Khánh - Lương Hoàng Anh vừa chia sẻ đoạn clip của Hiền Thục và bày tỏ thái độ khó chịu với cách ứng xử của nữ ca sĩ "Nhật ký của mẹ".

Mới đây, trên trang cá nhân, Lương Hoàng Anh - vợ cũ Huy Khánh gây tranh cãi khi đăng dòng trạng thái kèm đoạn clip chia sẻ việc ca sĩ Hiền Thục có hành động được cho là "bất lịch sự" khi giao lưu cùng MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong một liveshow. Cụ thể, trong clip này, Hiền Thục mặc vest cá tính, đứng đút tay vào túi quần trong khi trò chuyện với MC và khán giả.

Trước hành động này, vợ cũ Huy Khánh đã bày tỏ khó chịu và cho rằng, ca sĩ "Nhật ký của mẹ" không biết phép lịch sự trong giao tiếp. Lương Hoàng Anh viết: "Cô này hát hay mà uổng cái không biết phép lịch sự trong giao tiếp xã hội. Mặc đồ vest nói chuyện với người lớn và trước rất nhiều khán giả lớn tuổi, mà đứng đút tay vào túi quần nhìn thấy hỡi ôi… không dám dùng từ chính xác vì sợ bị làm phiền. Con tôi nói chuyện với người lớn mà đứng đút tay vào túi quần vậy, tôi táng cho bạt tai".

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Lương Hoàng Anh đăng status bày tỏ thái độ khó chịu với việc Hiền Thục đứng giao lưu với MC và khán giả mà đút tay túi quần - Ảnh: Chụp màn hình
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Vợ cũ Huy Khánh khó chịu với hành động với Hiền Thục vì cho rằng 'không lịch sự' trong giao tiếp xã hội - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nếu xem đoạn clip, ca sĩ Hiền Thục cũng đã giải thích trước cho hành động của mình rằng, mỗi lần cô bối rối hay xúc động đều là có "tật" đút tay túi quần.

Cụ thể, ngay trong chương trình, Hiền Thục chia sẻ: "Nói thật là, Thục rất xúc động. Và khi mà xúc động nhiều quá thì cái hành động thường xuyên của Thục là nhét tay vào túi quần. Đó là lý do mà quần của Thục lúc nào cũng phải có túi, vì nếu không, sẽ không biết nhét tay vào đâu cả.

Còn một lý do nữa là, khi Thục tới đây tập, thấy các anh chị mặc đầm rất đẹp. Thục nghĩ hoài, không biết mình nên mặc gì cho đẹp với người ta. Nghĩ hoài, mất ngủ 1 đêm và rút ra kết luận là mình không thể nào đẹp bằng nên quyết định mặc vest cho đẹp trai hơn Đình Bảo. Cho nên, Thục rất tự tin".

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