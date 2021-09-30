Nhìn chi tiết này trên mặt vợ cũ Huy Khánh, dân mạng hú hồn.

Lương Hoàng Anh từng gây xôn xao MXH khi nhận là "Diễm cuối" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đồng thời cô cũng là vợ cũ của diễn viên Huy Khánh. Thời gian qua, nhan sắc của nữ doanh nhân sinh năm 1974 trở thành đề tài bàn tán trên nhiều diễn đàn mạng. Cụ thể khi công khai mặt mộc để quảng bá cho một sản phẩm chăm sóc da, cô để lộ gương mặt nhợt nhạt, nhiều nếp nhăn và mái tóc đã bạc khá nhiều.

Mới đây, vợ cũ Huy Khánh đã trang điểm vô cùng lạ mắt. Cô tô điểm với màu son môi đậm và làn tóc màu nhuộm bung xõa khiến dân mạng liên tưởng tới Maleficent - Nàng tiên hắc ám. Tuy nhiên cũng có vài người khen cô make up cá tính và có gu riêng. Màn make up gây xôn xao MXH của Lương Hoàng Anh Điều đáng chú ý là việc dân mạng đã nhanh chóng phát hiện ra cô chăm chỉ đứng trong WC quảng cáo mỹ phẩm trẻ hoá làn da bất chấp những lời chê bai nhan sắc.

Cô cũng từng khiến dân mạng bàn luận về lần xuất hiện trước đó Trước đó, cứ ngỡ cuộc hôn nhân của cô và Huy Khánh sẽ vượt qua mọi rào cản để gắn bó mãi mãi bên nhau, song mọi thứ tan vỡ trong ồn ào dù Lương Hoàng Anh, Huy Khánh đã có với nhau 1 con chung. Sau khi ly hôn, doanh nhân 7x còn từng lên mạng xã hội đấu tố chồng cũ với nhiều câu chuyện khác nhau. Hiện tại Huy Khánh đã có một tổ ấm mới còn Lương Hoàng Anh tập trung cho việc kinh doanh, nuôi dạy các con. Về phía Lương Hoàng Anh, cô cũng bày tỏ: "Chẳng phải tự nhiên mà chữ nợ ghép chữ duyên. Phần lớn chúng ta lấy nhau bằng cảm xúc bồng bột nhưng để sống lâu dài, yêu thương chưa đủ, ngoài trình độ nhận thức tương đồng, nền tảng tương đồng để bền chặt hay không do chính bản thân người trong cuộc. Chuyện "môn đăng hộ đối" chẳng thể nói riêng về chuyện tiền bạc...". Nhan sắc của cô thuở thanh xuân Hiện tại, hình ảnh Lương Hoàng Anh trang điểm lạ vẫn gây xôn xao MXH. Ảnh: Tổng hợp

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