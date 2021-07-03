Giữa ồn ào nhan sắc già nua, vợ cũ Huy Khánh lên tiếng: 'Bôi son trét phấn khéo đến mấy cũng chỉ đánh lừa thị giác tha nhân'

Hậu trường 03/07/2021 10:39

Lương Hoàng Anh phản ứng mạnh mẽ trước những lời chê bai về nhan sắc của cư dân mạng.

Thời gian qua, Lương Hoàng Anh - vợ cũ Huy Khánh đang là chủ đề bàn tán của cư dân mạng khi cô khoe mặt mộc nhợt nhạt, kém sắc dù chỉ mới ở độ tuổi 48. Điều đáng chú ý hơn là Hoàng Anh hiện kinh doanh dòng mỹ phẩm trẻ hoá da chính vì vậy khi đăng tải hình ảnh "xuống sắc" như vậy khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

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Hoàng Anh khoe mặt mộc trên trang cá nhân của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Đối diện với những lời chê bai này, mới đây, trên trang Fanpage do nữ doanh nhân quản lý đã có một bài đăng nói về quan điểm của cái đẹp. Mặc dù không nhắc đến ồn ào vừa qua, nhưng netizen cũng đủ hiểu Hoàng Anh đang có lời đáp trả cho những lời chê bai trước đó. Không chỉ vậy, cô còn đăng kèm bức ảnh tự tin khoe dáng khi đi dạo phố và lần này nhan sắc của cô được dân tình đánh giá trông có "thần thái" hơn.

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Hoàng Anh đăng bức ảnh kèm bài viết ngầm đáp trả những lời chê bai nhan sắc của cô - Ảnh: FBNV

Trong bài viết, Hoàng Anh nói rằng cô không quan trọng người khác nói gì về mình mà chỉ cần bản thân cô thấy đẹp hay xấu. Nữ doanh nhân 7x cho biết khoẻ đẹp từ bên trong mới là cách giúp cảm thấy tự tin và tự hào về bản thân mình. Cụ thể, Hoàng Anh viết:

"Người ngoài thấy bạn đẹp hay xấu không quan trọng bằng việc bạn thấy bản thân bạn đep hay xấu. Vì có bôi son trét phấn khéo đến mấy cũng chỉ đánh lừa thị giác tha nhân chứ không dối được lòng mình. Ăn uống tập luyện giữ vệ sinh khoa học để có 70% sự khoẻ đẹp từ bên trong, để thấy tự tin và tự hào với bản thân mình."

Không chỉ bị chê bai nhan sắc hiện tại, trước đây, Hoàng Anh cũng bị đem nhan sắc lên bàn cân khi "kết hôn" với diễn viên điển trai Huy Khánh. Bất chấp mọi lời dị nghị là đôi đũa lệch, thời ấy cả 2 vẫn thường dành nhiều lời "có cánh" cho nhau trước truyền thông. Thế nhưng, cuộc hôn nhân này không kéo dài bao lâu đã tan vỡ kèm thêm nhiều ồn ào, tố đấu nhau. Sau ly hôn, Huy Khánh có tổ ấm mới, còn Hoàng Anh lui về tập trung kinh doanh và chăm sóc, nuôi dạy con cái. 

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Huy Khánh và Hoàng Anh có chung 1 cậu con trai. Trước khi kết hôn Huy Khánh, Hoàng Anh đã có 2 con gái riêng - Ảnh: Internet
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Huy Khánh và Hoàng Anh thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet
Nhan sắc thật của vợ cũ Huy Khánh khiến dân mạng 'ngã ngửa' vì tụt dốc không phanh dù chỉ ở độ tuổi 48

Nhan sắc thật của vợ cũ Huy Khánh khiến dân mạng 'ngã ngửa' vì tụt dốc không phanh dù chỉ ở độ tuổi 48

Dù ở độ tuổi 48 nhưng vợ cũ Huy Khánh khiến nhiều người ngỡ ngàng khi để lộ nhan sắc thật già nua, kém sắc.

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