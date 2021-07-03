Thời gian qua, Lương Hoàng Anh - vợ cũ Huy Khánh đang là chủ đề bàn tán của cư dân mạng khi cô khoe mặt mộc nhợt nhạt, kém sắc dù chỉ mới ở độ tuổi 48. Điều đáng chú ý hơn là Hoàng Anh hiện kinh doanh dòng mỹ phẩm trẻ hoá da chính vì vậy khi đăng tải hình ảnh "xuống sắc" như vậy khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Hoàng Anh khoe mặt mộc trên trang cá nhân của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Đối diện với những lời chê bai này, mới đây, trên trang Fanpage do nữ doanh nhân quản lý đã có một bài đăng nói về quan điểm của cái đẹp. Mặc dù không nhắc đến ồn ào vừa qua, nhưng netizen cũng đủ hiểu Hoàng Anh đang có lời đáp trả cho những lời chê bai trước đó. Không chỉ vậy, cô còn đăng kèm bức ảnh tự tin khoe dáng khi đi dạo phố và lần này nhan sắc của cô được dân tình đánh giá trông có "thần thái" hơn.

Hoàng Anh đăng bức ảnh kèm bài viết ngầm đáp trả những lời chê bai nhan sắc của cô - Ảnh: FBNV

Trong bài viết, Hoàng Anh nói rằng cô không quan trọng người khác nói gì về mình mà chỉ cần bản thân cô thấy đẹp hay xấu. Nữ doanh nhân 7x cho biết khoẻ đẹp từ bên trong mới là cách giúp cảm thấy tự tin và tự hào về bản thân mình. Cụ thể, Hoàng Anh viết: