Con trai Huy Khánh trổ mã cao ngang ngửa bố dù mới 14 tuổi, phong độ 'soái ca' ngời ngời

Con trai Huy Khánh và vợ cũ Lương Hoàng Anh cao lớn bất ngờ ở tuổi 14. Diện mạo điển trai của cậu bé hứa hẹn sẽ là hot boy trong tương lai.
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Mới đây, diễn viên Huy Khánh thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh bên con trai Trần Kiến Bách (tên thường gọi là Ghini) lên trang cá nhân. Ở tuổi 14, con trai Huy Khánh cao lớn bất ngờ. Nam diễn viên còn hài hước gọi quý tử là "em trai".
Nam diễn viên viết: "Chuyến đi chơi xa đầu tiên của hai anh em. Sẽ là một kỷ niệm đẹp nha 'em trai'".
Trong loạt ảnh được đăng tải, Huy Khánh và con trai diện vest lịch lãm. Tuy chỉ mới 14 tuổi, nhưng cậu bé đã cao gần bằng nam diễn viên. Con trai Huy Khánh gây chú ý bởi đôi chân dài cùng gương mặt vô cùng khôi ngô, thừa hưởng những nét đẹp từ ba mẹ.
Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Huy Khánh nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Mọi người dành nhiều lời khen cho con trai nam diễn viên và dự đoán cậu bé sẽ là soái ca trong tương lai.
Ghini là con trai của Huy Khánh và vợ cũ Lương Hoàng Anh. Sau khi bố mẹ chia tay, cậu bé sống với mẹ. Hiện tại, Huy Khánh đã tìm được hạnh phúc mới bên người mẫu Mạc Anh Thư và con gái. Có gia đình mới ấm êm nhưng nam diễn viên vẫn làm tròn trách nhiệm với con trai.