Bị hỏi chuyện tế nhị, vợ Huy Khánh đáp trả sâu cay khiến nhiều người chỉ muốn 'độn thổ'

Hậu trường 09/06/2020 16:53

Không cần dùng từ ngữ nặng nề, Mạc Anh Thư - vợ Huy Khánh dằn mặt cực thâm thúy khi nhận những câu hỏi kém duyên về chuyện bầu bí.

Trên trang cá nhân, Mạc Anh Thư - vợ Huy Khánh thu hút sự chú ý khi chia sẻ bức ảnh rạng rỡ trên trang cá nhân. Kèm theo đó, cô còn đăng tải bài viết tỏ thái độ khó chịu trước những câu hỏi thiếu tế nhị về chuyện bầu bí.

"Hồi trưa đăng tấm hình trộm vía được thằng em chụp canh góc nhìn ốm nhom mà cũng có người comment hỏi mình có bầu hả? Giờ mà đăng tấm ảnh chụp trực diện chắc hỏi sắp đẻ chưa quá.

Nói nghe nè, Thư cũng hay bị hỏi vậy lắm, không biết mọi người nghĩ sao chứ Thư thấy hỏi người khác vậy không được tế nhị chút nào, những người đang bị thừa cân và khổ sở vì giảm cân không được như mong muốn mà còn gặp câu hỏi đó rất tự ái", Mạc Anh Thư viết.

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Cô đăng tải bức ảnh trẻ trung đáp trả những câu hỏi thiếu tế nhị của dân mạng - Ảnh: FB

Cô tiếp tục nhấn mạnh: "Thậm chí có những trường hợp người ta không thể mang thai được mà chỉ bị mập mà lại nghe câu hỏi đó là tổn thương khủng khiếp.

Cho nên mấy bạn nào hay đặt câu hỏi “chị có bầu hả, em có bầu hả?" thì nên dừng cách quan tâm thái quá này nhen, đó là vấn đề riêng tư, khi nào ai đó họ công khai điều đó nếu mình quan tâm thì mình chúc mừng là tốt rồi".

Kết thúc dòng trạng thái, bà xã diễn viên Huy Khánh đính chính là mình không mang thai mà đó chỉ là bụng mỡ.

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Hiện Huy Khánh và Mạc Anh Thư có chung một cô con gái xinh xắn - Ảnh: FB
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Ở tuổi ngoài 30 và trải qua 1 lần sinh nở, chân dài này vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp - Ảnh: FB

Bài viết của Mạc Anh Thư nhận được sự đồng tình của đông đảo dân mạng. Nhiều chị em còn chia sẻ về tâm trạng khó chịu khi rơi vào trường hợp éo le như vợ Huy Khánh.

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