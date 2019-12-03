3 năm sống cảnh nhà thuê, vợ Huy Khánh tố bị chủ nhà lừa, tiền sửa chữa không dưới 400 triệu

Vợ Huy Khánh than vãn chuyện bị chủ nhà lừa, tốn không dưới 400 triệu tiền sửa nhà. Thậm chí sau khi kết thúc hợp đồng, Mạc Anh Thư vẫn chưa lấy được tiền cọc.

Sau khi bán căn nhà ở quận 8, Mạc Anh Thư và Huy Khánh chuyển sang ở nhà thuê. Mới đây, cô bất ngờ đăng tải bài viết phàn nàn về việc bị chủ nhà lừa. Vợ Huy Khánh chia sẻ, số tiền sửa nhà sau 3 năm không dưới 400 triệu. Hiện tại, khi kết thúc hợp đồng và dọn nhà, vợ chồng nam diễn viên vẫn chưa lấy lại được 81 triệu tiền cọc.

Mạc Anh Thư đăng tải dòng trạng thái bức xúc - Ảnh: FB

Mạc Anh Thư viết: "Tạm biệt căn nhà cũng gắn bó 3 năm trời. Chưa bao giờ chuyển nhà mà cảm thấy rùng mình với cách cư xử của chủ nhà như nhà này. Nhà thì nát hết mà dụ người thuê là nhà mới, nhà kiên cố, ở cái nhà 3 năm tổng tiền sửa lúc đầu cộng tiền sửa lặt vặt mỗi tháng chắc không dưới 400 triệu! Mà có cái tiền cọc 3 tháng 81 triệu hứa trả lại cũng không trả còn đòi hỏi phải dọn nhà sạch sẽ. Trong khi lúc giao nhà thì cái nhà lên mốc lên meo mình phải thuê người dọn muốn điên".

Kết thúc bài viết, cô nàng dành lời khuyên cho mọi người: "Sợ quá, mong khách thuê căn nhà này sẽ khôn ngoan hơn chứ không bị gài như mình".

Sau nhiều năm gắn bó, diễn viên Huy Khánh và vợ vẫn rất ngọt ngào - Ảnh: FB

Sau khi kết hôn, Mạc Anh Thư rút lui khỏi showbiz Việt, tận tâm chăm sóc con gái và gia đình để chồng an tâm lo sự nghiệp - Ảnh: FB

Trước khi kết duyên với người mẫu, diễn viên Mạc Anh Thư, Huy Khánh từng đổ vỡ hôn nhân với doanh nhân Lương Hoàng Anh. Hậu ly hôn, cặp đôi không ít lần lời qua tiếng lại khiến dư luận bàn tán.

Ngược chiều dư luận, vợ Huy Khánh ủng hộ Quang Minh - Hồng Đào ly hôn sau 20 năm chung sống "Cá nhân Thư không cổ xúy việc ly hôn nhưng Thư ủng hộ nếu 2 người không thật sự làm cho nhau hạnh phúc được thì hãy thẳng thắn dừng lại", vợ Huy Khánh chia sẻ chuyện Quang Minh - Hồng Đào ly hôn.

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