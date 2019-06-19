Giữa ồn ào bị vợ cũ Huy Khánh chỉ trích 'nhà quê', Hoa hậu H'Hen Niê muốn cạo trọc đầu đội vương miện

Trên trang Facebook cá nhân, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh một bên tóc tém, bên còn lại trọc đầu đội vương miện kèm chú thích: "Yes hay No đây cả nhà".

H'Hen Niê từng có suy nghĩ sẽ cạo trọc đầu khi trao vương miện cho người kế nhiệm - Ảnh: FBNV

Được biết, Hoa hậu H'Hen Niê đang chuẩn bị đến với chương trình Cuộc đua kì thú 2019. Nàng hậu tóc tém cho biết sẽ chơi hết mình và sẵn sàng cạo trọc đầu nếu giành chiến thắng trong phần thử thách. Tiếp đó, người đẹp Tây Nguyên cũng tiết lộ một điều thú vị là từng có ý định cạo trọc đầu, đội vương miện trong ngày trao lại vương miện cho người kế nhiệm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.