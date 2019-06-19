Giữa ồn ào bị vợ cũ Huy Khánh chỉ trích 'nhà quê', Hoa hậu H'Hen Niê muốn cạo trọc đầu đội vương miện

Hậu trường 19/06/2019 16:48

Hình ảnh quá lạ lẫm của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê với mái đầu trọc lóc đội vương miện gây bất ngờ.

Trên trang Facebook cá nhân, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh một bên tóc tém, bên còn lại trọc đầu đội vương miện kèm chú thích: "Yes hay No đây cả nhà".

Giữa ồn ào bị vợ cũ Huy Khánh chỉ trích 'nhà quê', Hoa hậu H'Hen Niê muốn cạo trọc đầu đội vương miện - Ảnh 1
H'Hen Niê từng có suy nghĩ sẽ cạo trọc đầu khi trao vương miện cho người kế nhiệm - Ảnh: FBNV

Được biết, Hoa hậu H'Hen Niê đang chuẩn bị đến với chương trình Cuộc đua kì thú 2019. Nàng hậu tóc tém cho biết sẽ chơi hết mình và sẵn sàng cạo trọc đầu nếu giành chiến thắng trong phần thử thách. Tiếp đó, người đẹp Tây Nguyên cũng tiết lộ một điều thú vị là từng có ý định cạo trọc đầu, đội vương miện trong ngày trao lại vương miện cho người kế nhiệm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Giữa ồn ào bị vợ cũ Huy Khánh chỉ trích 'nhà quê', Hoa hậu H'Hen Niê muốn cạo trọc đầu đội vương miện - Ảnh 2
Vóc dáng cân đối, săn chắc của Hoa hậu H'Hen Niê hiện tại - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của H'Hen Niê nhận được sự quan tâm lớn từ fan. Bên cạnh một số bình luận ủng hộ, đa số người hâm mộ phản đối ý định cạo đầu đội vương miện của nàng hậu tóc tém.

"No - chỉ là 1 trò chơi truyền hình thực tế, không nên làm mất vẻ đẹp của 1 cô Hoa hậu quốc dân Hen à"; "Vui thôi đừng vui quá"; "Đừng cạo đầu nha chị"; "Em tin chị sẽ có quyết định đúng đắn. Mà chị cạo đầu là em cạo theo đó"; "Thử 1 lần chơi lớn cho mọi người trầm trồ đi chị. Chị hiểu ý em hông?"... vô số ý kiến dân mạng để lại.

Giữa ồn ào bị vợ cũ Huy Khánh chỉ trích 'nhà quê', Hoa hậu H'Hen Niê muốn cạo trọc đầu đội vương miện - Ảnh 3

Gắn liền với hình ảnh bình dị và chân chất, đây cũng là lý do H'Hen Niê nhận được sự yêu mến của công chúng...

Giữa ồn ào bị vợ cũ Huy Khánh chỉ trích 'nhà quê', Hoa hậu H'Hen Niê muốn cạo trọc đầu đội vương miện - Ảnh 4
... tuy nhiên mới đây, nàng hậu lại gây tranh cãi khi mang dép tổ ong xuất ngoại - Ảnh: Internet

Những ngày qua, dư luận xôn xao khi Hoa hậu H'Hen Niê bị doanh nhân Lương Hoàng Anh - vợ cũ diễn viên Huy Khánh chỉ trích vì mang dép tổ ong. Cô cho rằng chân dài Tây Nguyên đang đánh mất giá trị và hình ảnh của một Hoa hậu vì ăn mặc không chỉnh tề, xuề xòa. Thậm chí, cô còn chỉ trích H'Hen Niê "nhà quê lôm côm", "cẩu thả suồng sã"...

Sau khi chê H'Hen Niê 'cẩu thả suồng sã', vợ cũ Huy Khánh nhắn: 'Chị làm ra hơn ngàn tỷ cũng chưa dám mua đôi giày 30 triệu như em'

Sau khi chê H'Hen Niê 'cẩu thả suồng sã', vợ cũ Huy Khánh nhắn: 'Chị làm ra hơn ngàn tỷ cũng chưa dám mua đôi giày 30 triệu như em'

"Lấy của người ta bạc tỷ để đại diện hình ảnh cho người ta, đâu thể nói tôi thích thoải mái được? Kiếm tiền đâu dễ vậy?", Lương Hoàng Anh nhắn đến H'Hen Niê sau khi chỉ trích việc cô đi dép tổ ong.

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