Giữa ồn ào bị vợ cũ Huy Khánh chỉ trích 'nhà quê', Hoa hậu H'Hen Niê muốn cạo trọc đầu đội vương miện

Hình ảnh quá lạ lẫm của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê với mái đầu trọc lóc đội vương miện gây bất ngờ.
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Trên trang Facebook cá nhân, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh một bên tóc tém, bên còn lại trọc đầu đội vương miện kèm chú thích: "Yes hay No đây cả nhà".
Được biết, Hoa hậu H'Hen Niê đang chuẩn bị đến với chương trình Cuộc đua kì thú 2019. Nàng hậu tóc tém cho biết sẽ chơi hết mình và sẵn sàng cạo trọc đầu nếu giành chiến thắng trong phần thử thách. Tiếp đó, người đẹp Tây Nguyên cũng tiết lộ một điều thú vị là từng có ý định cạo trọc đầu, đội vương miện trong ngày trao lại vương miện cho người kế nhiệm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.
Ngay sau khi đăng tải, bài viết của H'Hen Niê nhận được sự quan tâm lớn từ fan. Bên cạnh một số bình luận ủng hộ, đa số người hâm mộ phản đối ý định cạo đầu đội vương miện của nàng hậu tóc tém.
"No - chỉ là 1 trò chơi truyền hình thực tế, không nên làm mất vẻ đẹp của 1 cô Hoa hậu quốc dân Hen à"; "Vui thôi đừng vui quá"; "Đừng cạo đầu nha chị"; "Em tin chị sẽ có quyết định đúng đắn. Mà chị cạo đầu là em cạo theo đó"; "Thử 1 lần chơi lớn cho mọi người trầm trồ đi chị. Chị hiểu ý em hông?"... vô số ý kiến dân mạng để lại.
Những ngày qua, dư luận xôn xao khi Hoa hậu H'Hen Niê bị doanh nhân Lương Hoàng Anh - vợ cũ diễn viên Huy Khánh chỉ trích vì mang dép tổ ong. Cô cho rằng chân dài Tây Nguyên đang đánh mất giá trị và hình ảnh của một Hoa hậu vì ăn mặc không chỉnh tề, xuề xòa. Thậm chí, cô còn chỉ trích H'Hen Niê "nhà quê lôm côm", "cẩu thả suồng sã"...