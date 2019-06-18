Sau khi chê H'Hen Niê 'cẩu thả suồng sã', vợ cũ Huy Khánh nhắn: 'Chị làm ra hơn ngàn tỷ cũng chưa dám mua đôi giày 30 triệu như em'

Hậu trường 18/06/2019 12:02

"Lấy của người ta bạc tỷ để đại diện hình ảnh cho người ta, đâu thể nói tôi thích thoải mái được? Kiếm tiền đâu dễ vậy?", Lương Hoàng Anh nhắn đến H'Hen Niê sau khi chỉ trích việc cô đi dép tổ ong.

Vụ việc doanh nhân Lương Hoàng Anh - vợ cũ diễn viên Huy Khánh chỉ trích Hoa hậu H'Hen Niê mang dép tổ ong là "nhà quê lôm côm", "cẩu thả suồng sã" nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

Bị đàn chị nhắc nhở, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 cũng lên tiếng giải thích. Cô phân trần: "Thật! Đôi lúc cũng suy nghĩ nên bỏ thói quen mê mấy cái đơn giản như vậy! Nhưng thật lòng thì thấy thoải mái với nó! Vì thích nên hay mua và hay mang và một điều nữa là nhiều người cần hơn mình, mình nghĩ thế!

Nhưng cũng cảm ơn chị đã góp ý để những người phụ nữ luôn xinh đẹp, tận hưởng và hạnh phúc chị nhỉ. Hihihi, em cảm ơn chị ạ".

Sau khi chê H'Hen Niê 'cẩu thả suồng sã', vợ cũ Huy Khánh nhắn: 'Chị làm ra hơn ngàn tỷ cũng chưa dám mua đôi giày 30 triệu như em' - Ảnh 1
Hoa hậu H'Hen Niê giải thích việc hay mang dép tổ ong vì cảm thấy thoải mái. Cô cũng tiếp thu và cảm ơn Hoàng Anh vì đã góp ý - Ảnh: FBNV

Sau khi nhận được hồi đáp của H'Hen Niê, doanh nhân Lương Hoàng Anh lại có động thái mới. Cô vừa đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân như một lời nhắc nhở với tựa đề: "Gởi Hoa hậu Hen".

Mở đầu bài viết của mình, nữ doanh nhân viết: "Em à, tươm tất chỉn chu trước công chúng để thể hiện sự tôn trọng và tự trọng không nhất thiết phải mang giày hiệu 30 triệu đồng đâu. Chị làm ra doanh thu hơn ngàn tỷ cũng chưa từng dám mua đôi giày 30 triệu đồng như em. Đôi giày chị mang trong hình là giày của Việt Nam chỉ vài trăm ngàn, hàng ngày chị đi gặp khách hàng bằng giày như thế. Nhưng nó thể hiện rất rõ sự tôn trọng của chị với khách hàng... (Đấy là chị chỉ đang làm vai trò bán chục trứng vịt 70 ngàn, chai nước mắm hơn trăm ngàn)".

Sau khi chê H'Hen Niê 'cẩu thả suồng sã', vợ cũ Huy Khánh nhắn: 'Chị làm ra hơn ngàn tỷ cũng chưa dám mua đôi giày 30 triệu như em' - Ảnh 2
Động thái mới nhất của Lương Hoàng Anh sau khi nhận được phản hồi từ Hoa hậu H'Hen Niê - Ảnh: FBNV

Sau khi lấy mình ra làm thực tế chứng minh, vợ cũ Huy Khánh nhắc nhở Hoa hậu gốc Tây Nguyên: "Còn em làm đại sứ hình ảnh bao nhiêu nhãn hàng, lấy của người ta bạc tỷ để đại diện hình ảnh cho người ta, đâu thể nói tôi thích thoải mái được? Kiếm tiền đâu dễ vậy?! Nếu biết thuê Hoa hậu cũng chỉ mặc quần đùi áo cộc đi dép tổ ong ra đường rồi lên báo, thì chủ nhãn hàng tự họ mặc nhếch nhác vậy được rồi chứ bỏ tiền tỷ thuê Hoa hậu làm chi phải không em? Thiết nghĩ làm gì cũng phải có trách nhiệm, làm việc đại diện hình ảnh thì phải biết giữ hình ảnh".

Sau khi chê H'Hen Niê 'cẩu thả suồng sã', vợ cũ Huy Khánh nhắn: 'Chị làm ra hơn ngàn tỷ cũng chưa dám mua đôi giày 30 triệu như em' - Ảnh 3
Cô lấy hình ảnh của chính mình ra để chứng minh, và tự hào rằng dù mang giày vài trăm ngàn nhưng vẫn lịch sự, tôn trọng người nhìn - Ảnh: FBNV

Kết bài viết, Lương Hoàng Anh khen H'Hen Niê vì tinh thần vượt khó: "Chị rất coi trọng nghị lực vươn lên từ nghèo khó của em. Nhưng đã dấn thân vào việc lớn, kiếm tiền to, thì trách nhiệm và sức lao động bỏ ra phải tương xứng. Nỗ lực đó chính là đạo đức của người lao động".

Chỉ trích H'Hen Niê 'quê mùa lôm côm' vì đi dép tổ ong, vợ cũ Huy Khánh bị chửi tối tăm mặt mày

Chỉ trích H'Hen Niê 'quê mùa lôm côm' vì đi dép tổ ong, vợ cũ Huy Khánh bị chửi tối tăm mặt mày

Vợ cũ Huy Khánh - Lương Hoàng Anh nhận về vô số "gạch đá" khi phê bình nặng nề việc Hoa hậu H'Hen Niê mang dép tổ ong khi đi máy bay.

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