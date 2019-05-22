Vợ cũ Huy Khánh ước có thân hình như Ngọc Trinh, 'ở truồng chạy 1 vòng có 2 tỷ' đóng học phí cho con

Trước những lời khen chê về chiếc váy nóng bỏng của Ngọc Trinh, doanh nhân Lương Hoàng Anh - vợ cũ diễn viên Huy Khánh lại nêu lên quan điểm vô cùng mới lạ về vấn đề này.

Đến thời điểm hiện tại, Ngọc Trinh vẫn nhận về vô số "gạch đá" của cư dân mạng vì diện váy "có như không" tại thảm đỏ LHP Cannes. Không chỉ công chúng mà nhiều nghệ sĩ Việt cũng bức xúc về hành động của mỹ nhân "Vòng eo 56" vì cho rằng cô làm xấu hình ảnh của người Việt trong mắt bạn bè quốc tế. Bộ trang phục gây tranh cãi của Ngọc Trinh - Ảnh: FB Thế nhưng vợ cũ diễn viên Huy Khánh lại có cách nhìn nhận khác. Hoàng Anh khen ngợi Ngọc Trinh và cho rằng những lời chê bai chỉ là sự đố kỵ của người đời. Cô còn nhấn mạnh, nếu đã nhận tiền của nhãn hàng thì cứ làm, và những thị phi là cái giá mà Ngọc Trinh phải trả.

Cô viết: "Ở phương Tây họ coi trọng mẫu nội y nên không phân biệt sao mặc kín hay hở. Chỉ body ai chuẩn mới được thuê mặc hở thôi. Đói thì cạp đất mà ăn... làm mẫu cũng là 1 nghề như làm cái khác, chả có đại diện cho ai cả. Đem thân mình nuôi cái mồm mình thôi. Mặc y vậy đứng đường thì không ai đố kị, nhưng bước lên sàn diễn danh giá thế giới thì bá tánh nắm đầu kéo xuống vì đố kị thôi. Em mặc gì cũng được, đã nhận tiền của nhãn hàng thì cứ làm, nghe dèm pha cũng là cái giá... kiếm tiền đâu dễ!".

Hoàng Anh khen ngợi nhan sắc nổi bật của Ngọc Trinh khi đứng cùng các mỹ nhân khác - Ảnh: FBNV Sau khi bênh vực Ngọc Trinh, bà mẹ đơn thân gây chú ý khi đăng tải status nói về chuyện tiền bạc, nỗi khổ cực khi kiếm tiền nuôi con. Cô ước có được sắc vóc như Ngọc Trinh để không phải thức khuya dậy sớm mà vẫn kiếm được nhiều tiền.

Hoàng Anh ước có thân hình như Ngọc Trinh để dễ dàng lo tiền học phí cho 3 con - Ảnh: FBNV Hoàng Anh viết: "Chưa hết năm học này lại phải lo kiếm tiền đóng học phí năm mới cho con. Sang năm chuyển trường thì học phí 3 đứa hơn 2 tỷ đồng/năm rồi... Ước gì có body đẹp như Ngọc Trinh để được thuê ở truồng chạy 1 vòng có 2 tỷ, khỏi phải thức khuya dậy sớm lao động chân tay... Nỗi niềm nào ai có hay!". Dòng chia sẻ của bà mẹ ba con thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đặc biệt, khi một người bạn suy đoán: "Với vé và chi phí mắc như Cannes. Em nghĩ hơn 2 tỷ nhiều", Hoàng Anh lập tức đáp lời: "Đương nhiên! Chị nói là cát xê của chị chứ... Trinh nó doanh thu từ kinh doanh ngày cả tỷ, rảnh đâu mà bỏ đi cả tuần với giá 2 tỷ!".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-cu-huy-khanh-uoc-co-than-hinh-nhu-ngoc-trinh-o-truong-chay-1-vong-co-2-ty-dong-hoc-phi-cho-con-325662.html