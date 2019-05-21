Vũ Thu Phương mắng Ngọc Trinh 'mặc đồ gợi dục, làm nhục quốc thể', Vũ Khắc Tiệp nhanh chóng đáp trả

"Bạn có quyền mặc gì mình muốn, nói gì mình muốn nhưng tới 1 sự kiện văn hóa thế giới mà mặc đồ gợi dục, thô thiển, thiếu văn hóa như thế là nhục quốc thể, nhục dân tộc, nhục ngành nghề bạn đang đại diện.

Cựu người mẫu Vũ Thu Phương vừa đăng tải status "ném đá" phong cách ăn mặc của Ngọc Trinh tại LHP Cannes lần thứ 72. Quá phẫn nộ, chân dài này đã dùng những từ ngữ khá nặng nề để nói về cách chọn trang phục của "Nữ hoàng nội y" khi tham gia sự kiện tầm quốc tế.

Bạn bảo nhiều người vẫn ngắm nhìn bạn, vâng, lẽ dĩ nhiên là người ta sẽ nhìn, nhưng lẽ nào bạn không phân biệt được ánh mắt hâm mộ với ánh mắt ngạc nhiên, coi thường?".

Bạn không có tư cách làm một người nổi tiếng ở Việt Nam. Bạn sỉ nhục bản thân thì cũng kệ bạn, nhưng bạn quên một điều bạn cũng đã có được rất nhiều từ quá khứ, từ nhiều người hâm mộ và bạn tự tin một cách hồ đồ ngu ngốc khi nghĩ đến chuyện phơi thân trần trụi tại nơi này.

Vũ Thu Phương phẫn nộ, lên án hành động của Ngọc Trinh - Ảnh: Internet

"Bạn nói bộ váy đạt được mục đích thảm đỏ, bạn là nữ hoàng gì đó thì có quyền mặc đồ gợi dục tới Cannes. Xin đừng bôi tro trát trấu lên Cannes, lên danh tiếng người Việt nữa.

Thật thảm hại cho nhãn hàng nào đã đầu tư cho chuyến đi này. Tôi thật sự muốn biết là nhãn hàng nào để tẩy chay, để kêu gọi dừng lại những hành động tha hóa về đạo đức. Con người cứ tiếp tục bán rẻ nhân phẩm, văn hóa vì những trò lố rẻ tiền rồi lại làm gương cho lớp trẻ thì tương lai văn hóa, nhận thức của cả thế hệ sẽ đi về đâu?", cô viết.

Cựu người mẫu còn bày tỏ sự quan ngại về quan điểm sống của Ngọc Trinh: 'Không có tiền cạp đất mà ăn, thế không có nhan sắc thì cạp gì mà ăn nếu không có sức lực hay trí tuệ' - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cô còn tiết lộ lý do rút lui khỏi làng giải trí và những "mảng tối" của showbiz Việt đầy hào nhoáng.

"Tôi bỏ nghề khi tôi ở trên đỉnh cao của nghề bởi vì ở ngay đỉnh cao đó tôi nhìn thấy quá nhiều nhơ nhuốc xung quanh.

Thực sự tức giận cho nghề người mẫu, diễn viên, tức giận với những kẻ bất chấp mọi thứ để nổi tiếng, tức giận cho cả một thế hệ mở miệng ra là nhắc đến NT, NT... Nghề người mẫu, diễn viên không xấu, làm ơn hãy loại bỏ người xấu để trả lại thanh danh cho nghề", chân dài sinh năm 1985 nhận định.

Chân dài này tiếp tục mỉa mai người đẹp Trà Vinh: 'Nhan sắc đổi bằng tắm trắng, bơm thuốc có thể tồn tại được vài mươi năm nhưng sau đó ti tỉ thứ bệnh sẽ ập đến mà lấy đi sinh mạng hay sức khỏe' - Ảnh: FBNV

Kết thúc bài viết của mình, Vũ Thu Phương bất ngờ gọi tên Hoa hậu H’Hen Niê: “Nếu có bất chấp và thay đổi chuẩn mực cái đẹp thì hãy như Hen. Một cô gái đáng quý, đáng trân trọng”.

Cô còn chia sẻ loạt ảnh của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 dưới bài viết với sự tự hào vì những thành tích chân dài này đã đạt được trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Mỹ nhân họ Vũ đăng hình Hoa hậu H'Hen Niê vì quý trọng nhân phẩm và cách sống của đàn em - Ảnh: FBNV

Hiện tại bài viết đã thu hút gần 4 ngàn lượt like và hơn 1 ngàn bình luận và chia sẻ. Hầu hết cư dân mạng thể hiện sự đồng tình với Vũ Thu Phương, chỉ trích Ngọc Trinh.

Khi “gà cưng” bị chỉ trích thậm tệ, "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp quyết không im lặng mà lên tiếng phản pháo: “Trinh bán nước, phản động quốc gia hay sao mà nhục dân tộc hả em. Trinh có sao sống vậy và không giả tạo hay nổ bom gì đâu. Anh thấy cuộc đời Trinh vẫn luôn vui và sống khỏe đẹp mỗi ngày. Anh chắc chắn một điều là cuộc đời Trinh toàn đóng vai chính và chưa 1 lần đóng vai phụ 1 giây rồi tung hô tự hào về thành tích ảo. Trinh không đụng chạm đến ai bao giờ. Anh nghĩ em đang chửi nhiều người trong đó rất nhiều sao thế giới đó em. Chỉ 5%-10% người có phim mới đến Cannes còn 90-95% là khách mời đến dự ra mắt phim. Chào em và chúc em sống tốt”.

Vũ Khắc Tiệp phản pháo dưới bài viết - Ảnh: FBNV

Cô yêu cầu mọi người không nhắc thẳng tên Ngọc Trinh dưới phần bình luận tránh làm chân dài này nổi tiếng hơn - Ảnh: FBNV

Hiện tại cộng đồng mạng vẫn đang có những ý kiến trái chiều về cách ăn mặc của Ngọc Trinh.