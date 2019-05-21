Động thái của Ngọc Trinh khi Vũ Hà phán: 'Bớt chê bai, khẩu nghiệp may ra sẽ đẹp như Trinh'

Hai ngày qua, "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh bỗng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Chân dài Trà Vinh bị chỉ trích dữ dội khi diện trang phục mỏng tang, khoe da thịt tại thảm đỏ LHP Cannes. Mỹ nhân sinh năm 1989 nhận "gạch đá" vì bị cho là mặc quá lố, trái với thuần phong mỹ tục của người Việt. Không chỉ công chúng mà nhiều sao Việt cũng đăng tải những dòng trạng thái sâu cay, chê bai cách ăn mặc của Ngọc Trinh.

Vũ Hà viết: "Mấy bạn có quyền khen chê Trinh mặc xấu hay đẹp thì tùy ý! Vì mỗi người mỗi sở thích, mỗi người mỗi gu! Có người thích có người không thích!

Thế nhưng, giữa tâm bão, ca sĩ Vũ Hà lại có cái nhìn hoàn toàn khác về bộ trang phục của Ngọc Trinh lại LHP Cannes lần thứ 72.

'Làm xấu hình ảnh Việt Nam', 'Làm xấu hình ảnh phụ nữ Việt Nam'... không hề nha!!!

Trinh đẹp body Trinh chuẩn từng centimet! Ai làm lại Trinh! Riêng em chỉ thấy nếu 100 cô gái đều đẹp như Trinh thì má ơi, Việt Nam ta sẽ là cường quốc trên thế giới đó nha.

P/s: Bớt chê bai, bớt khẩu nghiệp lại may ra sẽ được đẹp như Trinh".

Vũ Hà khen ngợi Ngọc Trinh, chỉ trích những người 'ném đá' chân dài này đang 'khẩu nghiệp' - Ảnh: FBNV

Ít phút sau khi đăng tải, dòng trạng thái của nam ca sĩ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo cư dân mạng. "Ông bầu" Vũ Khắc Tiệp để lại bình luận: "Love anh Hà". Sau đó, Ngọc Trinh cũng vào thả icon trái tim bày tỏ sự cảm ơn đối với ca sĩ đàn anh.

Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh hưởng ứng dòng chia sẻ của đàn anh - Ảnh: FBNV

Cách đó ít giờ, NSƯT Chiều Xuân cũng lên tiếng bênh vực Ngọc Trinh. Cô cho rằng, "Nữ hoàng nội y" đã làm đúng với cương vị là một mỹ nhân hoạt động trong showbiz, làm cho mình trở nên thật nổi bật và xinh đẹp giữa đám đông. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ gạo cội còn hết lời khen ngợi nhan sắc của Ngọc Trinh.