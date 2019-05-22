Bất chấp dư luận, Ngọc Trinh tiếp tục 'quấn khăn, xuyên thấu' lộ nửa thân trên tại LHP Cannes

Có vẻ "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho mỗi lần xuất hiện tại LHP Cannes 2019. Cô đầu tư cho mình những "bộ cánh" táo bạo, để gây ấn tượng hết cỡ.
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Ít ngày qua, Ngọc Trinh trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông trong nước và quốc tế khi xuất hiện tại LHP Cannes lần thứ 72. Cô chọn cho mình "bộ cánh" mỏng tang, với những đường cắt xẻ táo bạo khoe lưng trần cùng vòng 3 nóng bỏng. Tạo được hiệu ứng truyền thông, nhưng Ngọc Trinh lại nhận về vô số lời chỉ trích từ dư luận vì khoe da thịt quá đà gây phản cảm ở sự kiện mang tầm quốc tế.
Sau chiếc váy hở bạo gây tranh cãi, chân dài sinh năm 1989 tiếp tục "chơi lớn" lần nữa. Xuất hiện lần 3 tại LHP Cannes tối qua (21/5), Ngọc Trinh thu hút sự chú ý khi chọn cho mình trang phục xuyên thấu nửa thân trên. Dù "bộ cánh" này không khoe da thịt táo bạo như bộ đầm trước của NTK Đỗ Long, nhưng vẫn được ví như "nội y xuyên thấu quấn khăn" khoe trọn phần thân trên của chân dài này.
Có thể thấy, cô nàng không mấy để tâm đến những phản ứng tiêu cực của công chúng trước đó. “Gà cưng” Vũ Khắc Tiệp vẫn tự tin sải bước trên thảm đỏ.