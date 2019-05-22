Bất chấp dư luận, Ngọc Trinh tiếp tục 'quấn khăn, xuyên thấu' lộ nửa thân trên tại LHP Cannes

Hậu trường 22/05/2019 10:58

Có vẻ "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho mỗi lần xuất hiện tại LHP Cannes 2019. Cô đầu tư cho mình những "bộ cánh" táo bạo, để gây ấn tượng hết cỡ.

Ít ngày qua, Ngọc Trinh trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông trong nước và quốc tế khi xuất hiện tại LHP Cannes lần thứ 72. Cô chọn cho mình "bộ cánh" mỏng tang, với những đường cắt xẻ táo bạo khoe lưng trần cùng vòng 3 nóng bỏng. Tạo được hiệu ứng truyền thông, nhưng Ngọc Trinh lại nhận về vô số lời chỉ trích từ dư luận vì khoe da thịt quá đà gây phản cảm ở sự kiện mang tầm quốc tế.

Bất chấp dư luận, Ngọc Trinh tiếp tục 'quấn khăn, xuyên thấu' lộ nửa thân trên tại LHP Cannes - Ảnh 1
Chiếc váy bị cho là phản cảm, phô da thịt quá đà của Ngọc Trinh tại LHP Cannes vừa qua - Ảnh: Internet

Sau chiếc váy hở bạo gây tranh cãi, chân dài sinh năm 1989 tiếp tục "chơi lớn" lần nữa. Xuất hiện lần 3 tại LHP Cannes tối qua (21/5), Ngọc Trinh thu hút sự chú ý khi chọn cho mình trang phục xuyên thấu nửa thân trên. Dù "bộ cánh" này không khoe da thịt táo bạo như bộ đầm trước của NTK Đỗ Long, nhưng vẫn được ví như "nội y xuyên thấu quấn khăn" khoe trọn phần thân trên của chân dài này.

Bất chấp dư luận, Ngọc Trinh tiếp tục 'quấn khăn, xuyên thấu' lộ nửa thân trên tại LHP Cannes - Ảnh 2
Tái xuất lần 3 tại thảm đỏ LHP Cannes, Ngọc Trinh chọn trang phục xuyên thấu, được thiết kế vô cùng độc đáo - Ảnh: Internet

Bất chấp dư luận, Ngọc Trinh tiếp tục 'quấn khăn, xuyên thấu' lộ nửa thân trên tại LHP Cannes - Ảnh 3

Bất chấp dư luận, Ngọc Trinh tiếp tục 'quấn khăn, xuyên thấu' lộ nửa thân trên tại LHP Cannes - Ảnh 4
Không hở bạo như lần trước, nhưng 'bộ cánh' xuyên thấu mới của chân dài Trà Vinh vẫn vô cùng gợi cảm - Ảnh: Internet
Bất chấp dư luận, Ngọc Trinh tiếp tục 'quấn khăn, xuyên thấu' lộ nửa thân trên tại LHP Cannes - Ảnh 5
Thiết kế mới của NTK Lê Thanh Hòa được ví như 'nội y xuyên thấu quấn khăn' - Ảnh: Internet
Bất chấp dư luận, Ngọc Trinh tiếp tục 'quấn khăn, xuyên thấu' lộ nửa thân trên tại LHP Cannes - Ảnh 6
Vũ Khắc Tiệp ôm eo 'gà cưng' tại thảm đỏ tối qua - Ảnh: Internet

Có thể thấy, cô nàng không mấy để tâm đến những phản ứng tiêu cực của công chúng trước đó. “Gà cưng” Vũ Khắc Tiệp vẫn tự tin sải bước trên thảm đỏ.

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