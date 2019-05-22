Diện váy hở bạo, Ngọc Trinh bị chế ảnh cực hài, được 'tặng' đủ loại quần áo để che thân

Chiếc váy "mỏng như sương" khoe da thịt của Ngọc Trinh đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các "thánh chế ảnh".
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Chọn cho mình bộ váy mỏng manh "thiếu trước hụt sau", Ngọc Trinh khiến khán giả và truyền thông một phen "dậy sóng". Chiếc váy táo bạo đã giúp "Nữ hoàng nội y" nổi bật giữa đám đông và "đè bẹp" tất cả các pha làm lố từ những mỹ nhân đến từ các nước khác.
Dù bị chỉ trích, nhưng không thể phủ nhận Ngọc Trinh đã thành công khi tạo được hiệu ứng truyền thông. Tên tuổi của cô không chỉ xuất hiện trên khắp các trang mạng trong nước, mà nhiều trang báo thế giới cũng đưa tin về "gà cưng" của Vũ Khắc Tiệp.
Không chỉ vậy, bộ ảnh Ngọc Trinh diện chiếc váy "có như không" đã rơi vào tầm ngắm của các "thánh chế ảnh" trên mạng xã hội. Chân dài gốc Trà Vinh được dân mạng đua nhau "mặc" cho đủ loại quần áo để che thân.
Đến thời điểm hiện tại, cái tên Ngọc Trinh vẫn đang làm mưa làm gió trên khắp mạng xã hội.