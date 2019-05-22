Diện váy hở bạo, Ngọc Trinh bị chế ảnh cực hài, được 'tặng' đủ loại quần áo để che thân

Hậu trường 22/05/2019 14:00

Chiếc váy "mỏng như sương" khoe da thịt của Ngọc Trinh đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các "thánh chế ảnh".

Chọn cho mình bộ váy mỏng manh "thiếu trước hụt sau", Ngọc Trinh khiến khán giả và truyền thông một phen "dậy sóng". Chiếc váy táo bạo đã giúp "Nữ hoàng nội y" nổi bật giữa đám đông và "đè bẹp" tất cả các pha làm lố từ những mỹ nhân đến từ các nước khác.

Dù bị chỉ trích, nhưng không thể phủ nhận Ngọc Trinh đã thành công khi tạo được hiệu ứng truyền thông. Tên tuổi của cô không chỉ xuất hiện trên khắp các trang mạng trong nước, mà nhiều trang báo thế giới cũng đưa tin về "gà cưng" của Vũ Khắc Tiệp.

Không chỉ vậy, bộ ảnh Ngọc Trinh diện chiếc váy "có như không" đã rơi vào tầm ngắm của các "thánh chế ảnh" trên mạng xã hội. Chân dài gốc Trà Vinh được dân mạng đua nhau "mặc" cho đủ loại quần áo để che thân.

Diện váy hở bạo, Ngọc Trinh bị chế ảnh cực hài, được 'tặng' đủ loại quần áo để che thân - Ảnh 1
Bạn nghĩ sao khi Ngọc Trinh 'kín cổng cao tường' thế này - Ảnh: FB
Diện váy hở bạo, Ngọc Trinh bị chế ảnh cực hài, được 'tặng' đủ loại quần áo để che thân - Ảnh 2
'Nữ hoàng nội y' trở nên mới lạ hơn qua con mắt của các 'thánh chế ảnh' - Ảnh: FB
Diện váy hở bạo, Ngọc Trinh bị chế ảnh cực hài, được 'tặng' đủ loại quần áo để che thân - Ảnh 3
Xinh đẹp mà còn kín đáo thế này có phải là đẹp hơn không? - Ảnh: FB

Diện váy hở bạo, Ngọc Trinh bị chế ảnh cực hài, được 'tặng' đủ loại quần áo để che thân - Ảnh 4

Diện váy hở bạo, Ngọc Trinh bị chế ảnh cực hài, được 'tặng' đủ loại quần áo để che thân - Ảnh 5
Mỹ nhân này còn được dân mạng 'tặng' cho đủ loại quần với kiểu dáng đa dạng, tha hồ chọn lựa - Ảnh: FB
Diện váy hở bạo, Ngọc Trinh bị chế ảnh cực hài, được 'tặng' đủ loại quần áo để che thân - Ảnh 6
Không thể nhịn cười trước trí tưởng tượng quá hài hước của cư dân mạng - Ảnh: FB
Diện váy hở bạo, Ngọc Trinh bị chế ảnh cực hài, được 'tặng' đủ loại quần áo để che thân - Ảnh 7
Những bức ảnh chế về Ngọc Trinh được đăng tải tràn lan trên mạng xã hội - Ảnh: FB

Đến thời điểm hiện tại, cái tên Ngọc Trinh vẫn đang làm mưa làm gió trên khắp mạng xã hội. 

Bất chấp dư luận, Ngọc Trinh tiếp tục 'quấn khăn, xuyên thấu' lộ nửa thân trên tại LHP Cannes

Bất chấp dư luận, Ngọc Trinh tiếp tục 'quấn khăn, xuyên thấu' lộ nửa thân trên tại LHP Cannes

Có vẻ "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho mỗi lần xuất hiện tại LHP Cannes 2019. Cô đầu tư cho mình những "bộ cánh" táo bạo, để gây ấn tượng hết cỡ.

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