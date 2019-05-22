Diện váy hở bạo, Ngọc Trinh bị chế ảnh cực hài, được 'tặng' đủ loại quần áo để che thân

Chọn cho mình bộ váy mỏng manh "thiếu trước hụt sau", Ngọc Trinh khiến khán giả và truyền thông một phen "dậy sóng". Chiếc váy táo bạo đã giúp "Nữ hoàng nội y" nổi bật giữa đám đông và "đè bẹp" tất cả các pha làm lố từ những mỹ nhân đến từ các nước khác.

Dù bị chỉ trích, nhưng không thể phủ nhận Ngọc Trinh đã thành công khi tạo được hiệu ứng truyền thông. Tên tuổi của cô không chỉ xuất hiện trên khắp các trang mạng trong nước, mà nhiều trang báo thế giới cũng đưa tin về "gà cưng" của Vũ Khắc Tiệp.