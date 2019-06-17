Chỉ trích H'Hen Niê 'quê mùa lôm côm' vì đi dép tổ ong, vợ cũ Huy Khánh bị chửi tối tăm mặt mày

Hậu trường 17/06/2019 14:18

Vợ cũ Huy Khánh - Lương Hoàng Anh nhận về vô số "gạch đá" khi phê bình nặng nề việc Hoa hậu H'Hen Niê mang dép tổ ong khi đi máy bay.

Trên trang cá nhân, doanh nhân Lương Hoàng Anh - vợ cũ diễn viên Huy Khánh vừa đăng tải dòng trạng thái dài, chỉ trích cách ăn mặc của H'Hen Niê. Khởi nguồn việc này là sau khi cô đọc được bài báo khen ngợi Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 hết lời vì mang dép tổ ong bình dị.

Theo Hoàng Anh, với cương vị là một Hoa hậu việc H'Hen Niê đi dép tổ ong không có gì hay ho, đáng tự hào để ca ngợi. Thậm chí, Hoàng Anh còn cho rằng đó thể hiện sự "quê mùa lôm côm", "cẩu thả suồng sã" hay thiếu tự trọng.

Chỉ trích H'Hen Niê 'quê mùa lôm côm' vì đi dép tổ ong, vợ cũ Huy Khánh bị chửi tối tăm mặt mày - Ảnh 1
Hoàng Anh phê phán cách ăn mặc của H'Hen Niê - Ảnh: FB

Cô viết: “Bất đắc dĩ đau bệnh không mang được thứ gì khác thì đành phải… Chứ không hay ho gì việc mang dép trong nhà, hay đồ bộ đi ra đường. GS Ngô Bảo Châu mang dép tổ ong đi dạy trẻ nghèo vùng cao, thì thể hiện sự tinh tế và nhân đạo. Còn 1 Hoa hậu mà đi dép trong nhà, mặc đồ lôi thôi, ngồi chồm hổm từ trong nhà ra thế giới thì là thiếu ý thức, thiếu văn minh. Nghèo không phải cái tội, càng không phải cái gì đáng tự hào.

Là 1 phụ nữ, chưa nói Hoa hậu, đứng trước công cộng mang bất kì sứ mệnh nào cũng phải chỉn chu. Muốn thoải mái giản dị thì mang giày san đan hở mũi có quai hậu vẫn lịch sự. Đấy là tôn trọng công chúng và tự trọng. Sự cẩu thả suồng sã trong hình ảnh không phải là cái nên ca ngợi.

Nếu thừa tiền mà vẫn mua đồ rẻ tiền kém chất lượng dùng thì bảo do cá tính, nhưng nghèo không có khả năng phải dùng đồ rẻ tiền thì không phải phẩm chất gì để ca ngợi cả. Phải nỗ lực để hội nhập với thế giới văn minh. Nhất là đã thi thố đại diện nhan sắc cấp quốc tế… Hay ho gì việc để hình ảnh quê mùa lôm côm vậy mà ngợi ca!”.

Chỉ trích H'Hen Niê 'quê mùa lôm côm' vì đi dép tổ ong, vợ cũ Huy Khánh bị chửi tối tăm mặt mày - Ảnh 2
Nhận về quá nhiều chỉ trích của dân mạng, hiện Hoàng Anh đã xóa bài viết này - Ảnh: FBNV

Bị đàn chị phê phán thẳng mặt, Hoa hậu H’Hen Niê đáp trả nhẹ nhàng: “Thật! Đôi lúc cũng suy nghĩ nên bỏ thói quen mê mấy cái đơn giản như vậy! Nhưng thật lòng thì thấy thoải mái với nó! Vì thích nên hay mua và hay mang và một điều nữa là nhiều người cần hơn mình, mình nghĩ thế!

Nhưng cũng cảm ơn chị đã góp ý để những người phụ nữ luôn xinh đẹp, tận hưởng và hạnh phúc chị nhỉ. Hihihi, em cảm ơn chị ạ".

Chỉ trích H'Hen Niê 'quê mùa lôm côm' vì đi dép tổ ong, vợ cũ Huy Khánh bị chửi tối tăm mặt mày - Ảnh 3
Bị đàn chị chỉ trích, H'Hen Niê vẫn nhẹ nhàng cảm ơn - Ảnh: FBNV

Dù H'Hen Niê không tỏ thái độ nhưng cư dân mạng lại vô cùng bức xúc, chỉ trích vợ cũ Huy Khánh. Các nghệ sĩ Việt cũng công khai ủng hộ Hoa hậu Tây Nguyên và phản bác Hoàng Anh.

Chỉ trích H'Hen Niê 'quê mùa lôm côm' vì đi dép tổ ong, vợ cũ Huy Khánh bị chửi tối tăm mặt mày - Ảnh 4
Không chỉ dân mạng, NTK Đỗ Mạnh Cường, Lê Thúy vừa lên tiếng bênh vực H'Hen Niê - Ảnh: FBNV

NTK Đỗ Mạnh Cường bức xúc: "Em cứ làm những điều em thích là được em ơi, không cần quan tâm mấy thể loại này". Người mẫu Lê Thúy động viên: "Cứ làm điều mình thích em ơi".

"Và đây mọi người ạ, người viết bài phê bình Hen đây, sang quá cơ, thanh cao quá, chê người ta trong khi nhìn chị như con... rẻ tiền, à xin lỗi chị còn không bằng con...", một dân mạng phẫn nộ.

Một người khác bức xúc: "Hãy xem những ngôn từ của Lương Hoàng Anh thì đủ biết phẩm chất và giá trị của chị ta không khác gì dân chợ búa. Nên thôi Hen và mọi người thông cảm vì nhân cách của chị ta không đáng để mọi người lên tiếng".

Khoe cái nhất của mình trong các Hoa hậu, H'Hen Niê còn gây thích thú với đôi dép thứ hai thay thế dép tổ ong

Khoe cái nhất của mình trong các Hoa hậu, H'Hen Niê còn gây thích thú với đôi dép thứ hai thay thế dép tổ ong

Nàng Hậu diện đồ sang chảnh nhưng đôi dép bánh mì cực hài hước này lại khiến dân tình vừa thương vừa hài.

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Từ khóa:   Hoa hậu H'Hen Niê vợ cũ Huy Khánh Lương Hoàng Anh

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