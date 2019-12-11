Con gái bị chê vì để thức ăn thừa cho ba, Huy Khánh đáp trả cực tinh tế khiến fan hả hê

Hậu trường 11/12/2019 17:17

Chia sẻ với người hâm mộ câu chuyện đáng yêu về con gái nhưng lại bị dân mạng chê bai, nam diễn viên Huy Khánh thẳng thừng đáp trả trên trang cá nhân.

Mới đây, trên trang Facebook, nam diễn viên Huy Khánh bất ngờ khoe được con gái – bé Cát để dành đồ ăn cho mình. Nam diễn viên hài hước tiết lộ: Khẩu phần ăn đêm và công việc mà em gái nhỏ nhắn nhủ ba”.

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Bài đăng của Huy Khánh - Ảnh: FB

Cụ thể, tối qua cô bé cùng mẹ đã làm chả giò để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, vì không ăn hết nên bé đã nhờ ba ăn giúp kèm lời nhắn cực đáng yêu: “Ba ơi, chả giò con với mẹ ăn không hết, ba ăn giúp con nha. Với lại ba nhớ rửa chén và rửa cherry nha. Chúc ba ngủ ngon”.

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Bé Cát cùng mẹ ăn chả giò - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Huy Khánh, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự thích thú trước hành động dễ thương của bé Cát: “Yêu hết sức”, “Thương ba dễ sợ”, “Cưng hết biết luôn á ba”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Tuy nhiên, bên cạnh đó, có người cho rằng con gái Huy Khánh không ý tứ khi để lại đồ ăn thừa: “Để phần đồ ăn cho người thân ăn thì phải ý tứ, như vậy mà cũng khoe”.

Ngay lập tức, Huy Khánh đã đáp trả lại bình luận này với thái độ vô cùng nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát: “Ủa chị bị hack Facebook hả. Nếu không phải thì em xin lỗi chắc em không thể làm bạn trên Facebook với chị nữa. Em sợ mọi người phẫn nộ rồi làm phiền tới chị. Chào chị!”.

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Nam diễn viên đáp trả khi con gái bị chê bai - Ảnh: FB
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Huy Khánh rất yêu thương con gái - Ảnh: FB

Dưới bình luận chê bai này, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ quan điểm để bảo vệ con gái Huy Khánh: “Hồi nhỏ thương ba mẹ biết ba mẹ có gì ngon dành cho mình nên hay kiểu con no rồi không ăn nữa ba mẹ ăn dùm con đi. Chắc Cát thương ba lắm mới để dành rồi còn nắn nót ngồi viết giấy lại, thương ghê”.

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