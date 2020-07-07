Vợ cũ Huy Khánh - Lương Hoàng Anh "phản pháo" cực gắt khi con trai bị đem ra so sánh, mỉa mai khi ở cùng mẹ.

Hậu ly hôn, Lương Hoàng Anh - vợ cũ Huy Khánh thường gây bão dư luận bởi những phát ngôn sốc. Mới đây, cô lại một lần nữa thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết tỏ thái độ khó chịu vì con trai bị so sánh với con gái của chồng cũ. Cụ thể, khi đọc được bình luận mỉa mai về cách ăn mặc của quý tử Ghini khi đi chơi cùng ba và bé Cát, vợ cũ Huy Khánh bức xúc lên tiếng. Bài viết gây chú ý của Lương Hoàng Anh - Ảnh: FB

Hoàng Anh chia sẻ ảnh con trai đi chơi với Huy Khánh và em gái cùng cha kèm bình luận của dân mạng - Ảnh: FB Cô viết: "Tối rảnh thị trường nghỉ lễ không giao dịch, bèn vô Vlog của ba Ghini coi ba con nó đi chơi những đâu...

Trời ơi đọc comment của fan ba nó thương cảm kiểu con bị ba bỏ rơi phải sống với mẹ nghèo hèn cơm không đủ ăn áo không có mặc bị trầm cảm bạo hành gì không biết. Lại còn “nhìn quần áo mặc là biết không được như quần áo của ba nó với vợ con ba nó” nữa chứ". Huy Khánh và con trai Ghini - Ảnh: FB Thông qua bài viết này, Lương Hoàng Anh còn ngầm khoe cuộc sống giàu sang của mình. Tuy chỉ mới 14 tuổi nhưng con trai Huy Khánh đã sở hữu nhiều tài sản có giá trị như bất động sản riêng và bộ sưu tập tranh đắt tiền.

"Nói nghe nè, con chị nó không có quan tâm quần áo hiệu mấy ngàn đô, nó chỉ quan tâm chị mua cho nó tranh mấy trăm ngàn đô hiểu không? Bán hết cả nhà ba nó không mua nổi 1 bức tranh của nó đó! 14 tuổi có bất động sản riêng, bộ sưu tập tranh riêng, thì quan tâm làm gì quần áo giày dép nữa", bà mẹ đơn thân chia sẻ. Vợ cũ Huy Khánh chia sẻ hình ảnh bên bức tranh để chứng minh những điều mình nói - Ảnh: FB Về phía diễn viên Huy Khánh, anh không có bất kỳ động thái nào liên quan đến ồn ào trên.

Bị hỏi chuyện tế nhị, vợ Huy Khánh đáp trả sâu cay khiến nhiều người chỉ muốn 'độn thổ' Không cần dùng từ ngữ nặng nề, Mạc Anh Thư - vợ Huy Khánh dằn mặt cực thâm thúy khi nhận những câu hỏi kém duyên về chuyện bầu bí.

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