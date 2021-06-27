Nhan sắc thật của vợ cũ Huy Khánh khiến dân mạng 'ngã ngửa' vì tụt dốc không phanh dù chỉ ở độ tuổi 48

Dù ở độ tuổi 48 nhưng vợ cũ Huy Khánh khiến nhiều người ngỡ ngàng khi để lộ nhan sắc thật già nua, kém sắc.

Lương Hoàng Anh - vợ cũ Huy Khánh, được biết đến khi tự nhận mình là "Diễm cuối" của Trịnh Công Sơn và kể rằng mình có chuyện tình dài 13 năm với cố nhạc sĩ. Sau khi đổ vỡ cuộc hôn nhân 10 năm với Huy Khánh, Hoàng Anh tập trung vào công việc kinh doanh mỹ phẩm và chăm sóc, nuôi nấng 3 con.

Mới đây, trên mạng xã hội, Lương Hoàng Anh vừa cập nhật hình ảnh chính bản thân chụp quảng cáo cho dòng mỹ phẩm trẻ hoá da mà cô đang kinh doanh. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng bất ngờ hơn hết là nữ doanh nhân đã để lộ gương mặt mộc không make-up trông vô cùng khác lạ, già nua dù chỉ mới ở độ tuổi 48.

Vợ cũ Huy Khánh để lộ gương mặt mộc kém sắc, nhợt nhạt - Ảnh: Chụp màn hình

Trên trang cá nhân, cô cũng thường xuyên đăng tải những video clip, hình ảnh quảng cáo mỹ phẩm trẻ hoá da của mình. Trước đó, nữ doanh nhân cũng từng cho biết để có được làn da trẻ hoá và căng mướt như hiện tại là nhờ vào việc tích cực chăm sóc da. Tuy nhiên, sau khi xem qua loạt hình mới này, dân mạng đã không thể tin vào mắt mình.

Dù kinh doanh mỹ phẩm trẻ hoá da nhưng khi nhìn mặt mộc của cô, khán giả không khỏi hoảng hốt - Ảnh: Chụp màn hình

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