Đại gia Đức Huy xây siêu biệt thự 200 tỷ ở Sài Gòn, hé lộ mối quan hệ với vợ cũ Lệ Quyên

Chồng cũ nữ ca sĩ Lệ Quyên vừa chia sẻ việc đang trong quá trình xây dựng căn biệt thự mới giữa trung tâm Sài Gòn và tiết lộ đôi chút về mối quan hệ với vợ cũ.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, tối ngày 19/6, sau khi ly hôn, gia đình đại gia Đức Huy đã lần đầu chia sẻ thông tin liên quan đến ca sĩ Lệ Quyên. Theo đó, anh cho biết việc "đường ai nấy đi" với vợ cũ không ảnh hưởng gì đến công việc kinh doanh của mình. Thậm chí, vị đại gia này còn mới tậu 1 căn biệt thự đắt đỏ ở trung tâm Sài Gòn. Theo thông tin từ ca sĩ Lệ Quyên thường cập nhật, cô vẫn hát ở phòng trà Không Tên - cơ ngơi nơi Đức Huy đã từng xây dựng trước đó.

Đại gia Đức Huy và vợ cũ Lệ Quyên - Ảnh: Internet Được biết, Đức Huy là doanh nhân nổi tiếng giàu có, còn Lệ Quyên thì được biết đến với danh xưng "nữ hoàng phòng trà". Trong quá khứ, Đức Huy - Lệ Quyên từng được ngưỡng mộ vì cuộc hôn nhân kéo dài 12 năm. Tuy nhiên, đến 2020, cặp đôi thông báo đã ly dị. Sự kiện khiến không ý khán giả tiếc nuối vì cả hai đã gắn bó với nhau rất lâu. Nói về căn biệt thự to lớn của đại gia Đức Huy tọa lạc ở quận 2, hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào bức ảnh con trai đứng trước căn nhà được Đức Huy chia sẻ trên Instagram, nhiều người đã choáng ngợp bởi độ "vĩ đại" của nó.

Biệt thự được khoe trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình Theo Pháp luật và Bạn đọc, một nguồn tin cho biết, tổng giá trị ngôi nhà này lên đến gần 200 tỷ, đây là loại siêu biệt thự vòng cung có diện tích hơn 700m2, view nhìn trực diện sông Sài Gòn. Quả thật, giữa thời điểm nhiều người lao đao vì dịch Covud-19 mà Đức Huy vẫn chi tiền tỷ xây nhà thì có thể hiểu vị doanh nhân giàu có đến mức độ nào. Một góc khác của biệt thự - Ảnh: Chụp màn hình Đại gia Đức Huy cũng sỡ hữu nhiều tài sản khác - Ảnh: Internet Được biết, chồng cũ Lệ Quyên có khá nhiều bất động sản trong và ngoài nước. Hiện tại, con trai chung của 2 người đang sống cùng phía Đức Huy. Đức Huy cũng thường xuyên tạo cơ hội để Lệ Quyên đến thăm con trai. Lệ Quyên và tình mới - Ảnh: Internet Còn về phía "nữ hoàng phòng trà", sau khi chia tay chồng đại gia, cô hiện đã bước vào cuộc tình mới với người tình trẻ kém cô 11 tuổi Lâm Bảo Châu. Cả hai thường chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau trên trang cá nhân.

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