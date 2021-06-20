Vũ Khắc Tiệp bất ngờ công khai con trai với Ngọc Trinh: Thực hư thế nào?

Mới đây, ông bầu Vũ Khắc Tiệp bất ngờ công khai "con trai" trên trang cá nhân. Danh tính cậu bé mới là điều gây choáng.

Mới đây, ông bầu Vũ Khắc Tiệp đã khiến dư luận được dịp xuýt xoa khi đăng tải các bức ảnh cùng một mẫu nhí với dòng caption đầu tự hào "Con trai nuôi đẹp giống ba”. Trong tấm ảnh trắng đen, cả Vũ Khắc Tiệp và "con trai" đều diện những bộ âu phục thời trang cùng thần thái hút mắt. Bài đăng của Vũ Khắc Tiệp - Ảnh: Chụp màn hình Sau khi "ông bầu Venus" hé lộ "con trai" trước công chúng, một số ý kiến bên dưới phần bình luận cho rằng cậu bé có nét hao hao giống Vũ Khắc Tiệp và anh cũng vui vẻ trả lời rằng: "Giống nên mới nhận nuôi”.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, nhiều người lập tức nhận ra cậu bé này lại chính là Nhật Huy, tên thường gọi là Cubin - người đóng vai con của Ngọc Trinh trong bộ phim "Chị mẹ học yêu" và cũng được cô xem như con nuôi ngay sau đó. "Nữ hoàng nội y" từng rất nhiều lần công khai khoảnh khắc thân thiết của hai mẹ con thông qua các trang mạng xã hội của mình. Bên cạnh đó, bên dưới bài đăng của cậu bé trên trang cá nhân, Ngọc Trinh cũng hay để lại những bình luận tình cảm như "mẹ yêu cu Bin" khiến nhiều người đủ biết là cô quý "cậu con trai" này đến nhường nào. Một cảnh trong phim 'Chị mẹ học yêu' - Ảnh: Internet Hai 'mẹ con' ngoài đời cũng rất thân thiết - Ảnh: Internet Về phía Vũ Khắc Tiệp, anh và Ngọc Trinh đã có mối quan hệ thân thiết hơn một thập kỷ nên việc anh gặp gỡ, yêu mến Nhật Huy cũng là điều dễ hiểu.

Được biết, Nhật Huy tuy còn nhỏ tuổi nhưng khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Nhật Huy từng là Quán quân của cuộc thi Tài Năng Siêu Mẫu Nhí, gương mặt quen thuộc của Vietnam Junior Fashion Week, từng gặp gỡ nhiều người nổi tiếng, chụp hình cho các tạp chí, nhãn hiệu thời trang trẻ em. Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp - Ảnh: Internet Còn về mối quan hệ với 'nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh, trong một lần, Vũ Khắc Tiệp đã từng đưa mẹ đến nhà để hỏi cưới cô. Tuy nhiên, mẹ ông bầu cho biết đây chỉ là clip quay cho vui và Ngọc Trinh là "hoa đã có chủ".

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