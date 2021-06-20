Duy Mạnh lại bị 'cho lên thớt' khi Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng bênh vực Hoài Linh chuyện làm từ thiện

Hậu trường 20/06/2021 05:13

Vừa qua, khi lùm xùm của nghệ sĩ Hoài Linh nổ ra, một số nghệ sĩ thân thiết mà tiêu biểu là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng bên vực nam danh hài. Mới đây, ca sĩ Duy Mạnh đã có những chia sẻ về việc này.

Vụ việc nghệ sĩ Hoài Linh chậm giải ngân 14 tỷ ủng hộ miền Trung suốt 6 tháng khiến dư luận không khỏi xôn xao. Dù nam danh hài đã hai lần đăng clip xin lỗi và trần tình vế sự việc nhưng có vẻ dư luận vẫn chưa có ý định buông tha.

Liên quan đến sự việc, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ lại bài phỏng vấn của mình với một tờ báo với nội dung cám ơn các phóng viên đã lan tỏa thông điệp của anh đến nhiều người. Trong nội dung bài viết, nam ca sĩ chia sẻ kể về hành trình 20 năm làm từ thiện của nam ca sĩ cũng như bày tỏ quan điểm về vụ lùm xùm của Hoài Linh.

hoai linh 1
 Nghệ sĩ Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh : Internet

Theo đó, Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ sự tin tưởng và tôn trong cách xử lý mọi việc của Hoài Linh, đồng thời anh cũng mong "mọi người đặt tâm thế bao dung hơn để đón nhận những điều đã diễn ra".

hoai linh 2
Bài viết của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, ca sĩ Duy Mạnh cũng đã có bài chia sẻ xoay quanh chủ đề này khi được cư dân mạng hỏi đến. Cụ thể, khi có người chụp hình bài viết của Đàm Vĩnh Hưng với bình luận: "Chú Mạnh nghĩ sao về anh Đàm, một trong số ít nghệ sĩ dám lên tiếng bênh vực Hoài Linh giữa drama căng thẳng?".

hoai linh 3
Ca sĩ Duy Mạnh - Ảnh: Internet
hoai linh 4
Phần trao đổi của Duy Mạnh với cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Duy Mạnh đã không ngần ngại trả lời:"Anh em thì phải bênh vực nhau chứ? Đó là chuyện đương nhiên". Có lẽ, vì quá hiểu mối quan hệ giữa Mr.Đàm và Hoài Linh nên Duy Mạnh cũng không lấy làm lạ về việc này. Nhưng nếu đặt vào câu hỏi của cư dân mạng trên, có thể thấy, Duy Mạnh cũng không hẳn là đồng tình về việc một số người vẫn cố có bênh vực Hoài Linh giữa scandal.

hoai linh 5
Một phần bình luận khác của Duy Mạnh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Duy Mạnh có những chia sẻ về chuyện của Hoài Linh. Ở một lần khác, giọng ca "Kiếp đỏ đen' từng khẳng định bản thân không theo phe ai, anh chỉ nói lên cái đúng cái sai. Anh không hề bênh vực Hoài Linh vì vốn bản thân nam danh hài 'làm từ thiện không nghiêm túc nên bị xã hội chửi". Nhưng có nhiều người muốn "tận diệt tới cùng" khi muốn tước danh hiệu của nam danh hài lại bị Duy Mạnh đánh giá là chơi không đẹp.

Trước kiếp nạn của Hoài Linh, một danh hài lừng lẫy đã từng bị nhà đài lớn 'từ mặt' đến mức phải xin lỗi khán giả

Trước kiếp nạn của Hoài Linh, một danh hài lừng lẫy đã từng bị nhà đài lớn 'từ mặt' đến mức phải xin lỗi khán giả

Trước khi tin đồn cấm sóng của Hoài Linh nổ ra, có một nam nghệ sĩ nổi tiếng khác đã thật sự bị đài truyền hình lớn "từ mặt".

Xem thêm
Từ khóa:   NS Hoài Linh Hoài Linh Đàm Vĩnh Hưng Duy Mạnh

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 3 giờ 5 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36