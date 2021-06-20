Duy Mạnh lại bị 'cho lên thớt' khi Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng bênh vực Hoài Linh chuyện làm từ thiện

Vừa qua, khi lùm xùm của nghệ sĩ Hoài Linh nổ ra, một số nghệ sĩ thân thiết mà tiêu biểu là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng bên vực nam danh hài. Mới đây, ca sĩ Duy Mạnh đã có những chia sẻ về việc này.

Vụ việc nghệ sĩ Hoài Linh chậm giải ngân 14 tỷ ủng hộ miền Trung suốt 6 tháng khiến dư luận không khỏi xôn xao. Dù nam danh hài đã hai lần đăng clip xin lỗi và trần tình vế sự việc nhưng có vẻ dư luận vẫn chưa có ý định buông tha. Liên quan đến sự việc, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ lại bài phỏng vấn của mình với một tờ báo với nội dung cám ơn các phóng viên đã lan tỏa thông điệp của anh đến nhiều người. Trong nội dung bài viết, nam ca sĩ chia sẻ kể về hành trình 20 năm làm từ thiện của nam ca sĩ cũng như bày tỏ quan điểm về vụ lùm xùm của Hoài Linh.

Nghệ sĩ Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh : Internet Theo đó, Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ sự tin tưởng và tôn trong cách xử lý mọi việc của Hoài Linh, đồng thời anh cũng mong "mọi người đặt tâm thế bao dung hơn để đón nhận những điều đã diễn ra". Bài viết của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Chụp màn hình Mới đây, ca sĩ Duy Mạnh cũng đã có bài chia sẻ xoay quanh chủ đề này khi được cư dân mạng hỏi đến. Cụ thể, khi có người chụp hình bài viết của Đàm Vĩnh Hưng với bình luận: "Chú Mạnh nghĩ sao về anh Đàm, một trong số ít nghệ sĩ dám lên tiếng bênh vực Hoài Linh giữa drama căng thẳng?".

Ca sĩ Duy Mạnh - Ảnh: Internet Phần trao đổi của Duy Mạnh với cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Duy Mạnh đã không ngần ngại trả lời:"Anh em thì phải bênh vực nhau chứ? Đó là chuyện đương nhiên". Có lẽ, vì quá hiểu mối quan hệ giữa Mr.Đàm và Hoài Linh nên Duy Mạnh cũng không lấy làm lạ về việc này. Nhưng nếu đặt vào câu hỏi của cư dân mạng trên, có thể thấy, Duy Mạnh cũng không hẳn là đồng tình về việc một số người vẫn cố có bênh vực Hoài Linh giữa scandal. Một phần bình luận khác của Duy Mạnh - Ảnh: Internet Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Duy Mạnh có những chia sẻ về chuyện của Hoài Linh. Ở một lần khác, giọng ca "Kiếp đỏ đen' từng khẳng định bản thân không theo phe ai, anh chỉ nói lên cái đúng cái sai. Anh không hề bênh vực Hoài Linh vì vốn bản thân nam danh hài 'làm từ thiện không nghiêm túc nên bị xã hội chửi". Nhưng có nhiều người muốn "tận diệt tới cùng" khi muốn tước danh hiệu của nam danh hài lại bị Duy Mạnh đánh giá là chơi không đẹp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duy-manh-lai-bi-cho-len-thot-khi-dam-vinh-hung-len-tieng-benh-vuc-hoai-linh-chuyen-lam-tu-thien-409419.html