Nghi vấn Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel vẫn ở chung nhà hậu chia tay

Hậu trường 19/06/2021 21:21

Mới đây, nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan đã chia sẻ tấm ảnh chụp cùng con gái trên trang cá nhân. Tuy nhiên, nhiều người tinh ý đã phát hiện ra "điều bất thường" trong bức ảnh.

Chuyện tình nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan và nữ đại gia Phượng Chanel luôn là chủ đề tốn biết bao giấy mực của giới truyền thông. Kết quả của mối tình này là một cô con gái nhỏ đáng yêu được cả hai cưng chiều hết mực. Tuy nhiên, vào giữa tháng 4/2021, Phượng Chanel xác nhận hai người đã chia tay.

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Cặp đôi vừa thông báo chia tay vài tháng trước - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Quách Ngọc Ngoan đã chia sẻ khoảnh khắc cùng con gái với dòng trạng thái đầy yêu thương. Anh cho biết sau này muốn có bạn gái cũng khó vì con quá bám ba, nhưng mà điều này lại làm chính anh "tan chảy": "Mai sau muốn có bạn gái cũng khó đây vì công chúa này kêu 'ba ơi' nguyên ngày không cho thở nổi. 'Em quản lý' bám chặt ba em quá, nhưng mà ba tan chảy vì em" - Quách Ngọc Ngoan viết trên trang cá nhân.

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Quách Ngọc Ngoan và con gái - Ảnh: Chụp màn hình 

Thế nhưng, cư dân mạng tinh ý đã phát hiện ra điểm đặc biệt tại nơi mà Quách Ngọc Ngoan chụp bức ảnh trên. Theo đó, bối cảnh được cho là rất giống khuôn viên biệt thự của Phượng Chanel mà cô chia sẻ trước đó. Từ hồ bơi, cây cảnh đến các đồ nội thất cũng trùng hợp lạ thường. Thêm vào đó, hình ảnh nam diễn viên cởi trần, mặc quần thoải mái đã khiến cho nhiều người đặt nghi vấn rằng anh vẫn sống cùng nhà với tình cũ dù đã chia tay.

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Bài đăng của Phượng Chanel trên Instagram - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng không ngoại trừ trường hợp Quách Ngọc Ngoan đến thăm con, hoặc đăng lại ảnh cũ. Hiện, cả nam diễn viên và đại bà Phượng Chanel vẫn chưa có phản hồi nào về sự việc.

Được biết, Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel dù không còn chung lối nhưng vẫn giữ quan hệ bạn bè, cùng chăm sóc con gái. Đáng chú ý, nam diễn viên sau chia tay vẫn thi thoảng chia sẻ lại hình ảnh kỷ niệm bên tình cũ và giữ nguyên hình xăm Phượng Chanel trên ngực.

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Hình xăm gương mặt của Phượng Chanle vẫn được giữ lại - Ảnh: Internet
Nghi vấn Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel vẫn ở chung nhà hậu chia tay - Ảnh 6
Nghi vấn Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel vẫn ở chung nhà hậu chia tay - Ảnh 7
Sau chia tay, nam tài tử thường xuyên chia sẻ lại những kỷ niệm bên người cũ 

Về phía mình, Phượng Chanel vẫn dành cho tình cũ sự trân trọng, cho rằng anh là người đàn ông tốt và nếu có công việc gặp gỡ vẫn vô cùng bình thường. 

Động thái 'gây sốc' của Quách Ngọc Ngoan hậu chia tay, dân mạng đồn đoán 'phải chăng còn nhớ người cũ'

Động thái 'gây sốc' của Quách Ngọc Ngoan hậu chia tay, dân mạng đồn đoán 'phải chăng còn nhớ người cũ'

Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel từng là cặp đôi tốn nhiều giấy mực của báo chí nhất, và đồng thời cũng thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng vì chuyện tình lệch tuổi. Nhiều ngày trước, cộng đồng mạng xôn xao khi cả hai đã "đường ai nấy đi" sau nhiều năm bên nhau. Mới đây, nam diễn viên "Người bất tử" đã có những động thái khiến cư dân mạng bất ngờ.

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