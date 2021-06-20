Sau bao lời đồn đoán, sóng gió tình trường cuối cùng vợ cũ Hoài Lâm cũng khoe ảnh ‘khóa môi’ Đạt G

Hậu trường 20/06/2021 10:00

Vợ cũ Hoài Lâm và Đạt G tung ảnh bên nhau tình tứ khiến cư dân mạng bỗng chốc xôn xao.

Sau bao lời đồn đoán cuối cùng Cindy Lư - vợ cũ Hoài Lâm và Đạt G cũng đã công khai hẹn hò. Sau khi tham gia vào những cặp đôi hot nhất showbiz, Cindy Lư và Đạt G lại khiến dân FA cảm thấy ghen tị vì thường xuyên khoe những tấm ảnh sống ảo siêu dễ thương, bên cạnh đó cô còn khoe rất được Đạt G chiều chuộng. Tuy nhiên từ khi chia tay Hoài Lâm đến nay, Cindy Lư khiến khán giả tò mò vì rất ít khi khoe ảnh couple với người yêu mới.

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Cuối cùng cả hai cũng đã chịu công khai tấm ảnh đầu tiên sau khi bắt đầu hẹn hò yêu đương - Ảnh: FB

Cuối cùng, dân mạng cũng thỏa lòng khi Cindy Lư tung ảnh bên nhau thắm thiết cùng Đạt G vào tối ngày 19/06. Trong ảnh, Đạt G khoe body chuẩn và hôn nhẹ lên tóc bạn gái, anh ôm Cindy Lư vào lòng giữa khung cảnh nên thơ của Đà Lạt. Rất nhiều fan cảm thấy ngưỡng mộ cho hạnh phúc của cặp đôi. Đây là bức ảnh đầu tiền cả hai thể hiện tình cảm cho nhau khi chính thức xác nhận chuyện yêu đương.

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Cindy Lư thường xuyên khoe ảnh được Đạt G chụp vô cùng có tâm và xinh đẹp - Ảnh: Chụp màn hình
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Vợ cũ Hoài Lâm dành nhiều lời khen có cánh cho Đạt G - Ảnh: Internet
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Cindy Lư chia sẻ nam rapper cũng đang cùng cô chăm sóc 2 nàng công chúa nhỏ - Ảnh: internet
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Vợ cũ Hoài Lâm đang rất hạnh phúc và viên mãn trong tình yêu mới - Ảnh: Internet

Trước đó, Cindy Lư cũng từng dành lời khen có cánh cho Đạt G và bật mí rằng anh là người đang cùng cô chăm lo cho 2 cô con gái nhỏ: "Bọn mình ở đây không chỉ đơn giản là tình cảm trai gái, ở đây để có thể cùng nuôi dạy 2 đứa trẻ, mình không biết đối với người khác Đạt xấu như thế nào, nhưng khi đối với 2 đứa nhỏ và mình, Đạt cực kì tốt, và Đạt của bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều. Đạt có thể thay tã, chăm con, pha sữa, chơi cùng con, đó là việc mà chưa chắc gì 1 vài người ba ruột đã làm hoặc chịu làm. Mình đã là người phụ nữ trải qua nhiều chuyện, là người mẹ có 2 đứa con, bản thân mình sẽ biết đâu là thật, đâu là giả, mình cũng biết rõ việc xây dựng gia đình và tương lai là thế nào".

Sau khi chia tay Cindy Lư, cuộc sống của Hoài Lâm ra sao?

Sau khi chia tay Cindy Lư, cuộc sống của Hoài Lâm ra sao?

Dường như mối quan hệ giữa Hoài Lâm và vợ cũ - Cindy Lư - không bị ảnh hưởng gì sau scandal tình cảm của cô với Đạt G.

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Từ khóa:   Cindy Lư Đat G vợ cũ Hoài Lâm

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