Trước đó, Đạt G lẫn Cindy Lư đều hứng chịu không ít chỉ trích từ dư luận. Mới đây, vợ cũ Hoài Lâm đã có bài trải lòng trên trang cá nhân, theo đó, cô chính thức xác nhận tin hẹn hò với Đạt G và khẳng định mình không phải kẻ thứ ba. Đồng thời, đoạn tin nhắn giữa “vợ chồng cũ” Hoài Lâm – Cindy Lư cũng được tiết lộ.

Cụ thể, Hoài Lâm đã chủ động nhắn tin chúc mừng vợ cũ khi cô tìm được tình yêu mới. Nhưng Cindy Lư lại tỏ ra khá băn khoăn về việc làm của mình liệu có gì sai không. Hoài Lâm cũng liền an ủi và động viên vợ cũ: “Làm gì sai trời? Đừng nghĩ bậy! Thương em. Cố lên nhé. Anh không tốt, anh xin lỗi”. Có thể thấy, tuy đã rạn nứt nhưng hai người vẫn dành cho nhau sự tôn trọng.

Điều đầu tiên, mình xin được đính chính về vấn đề người thứ 3 trong chuyện tình cảm của ai đó, bản thân mình, chưa bao giờ giành bất kì đồ vật nào với người khác, chứ đừng nói đến việc giành con người. Ba mẹ mình chia tay cũng vì người thứ 3, mình cũng vài lần có người thứ 3 chen chân vào cuộc sống, nên MÌNH THÀ CHẾT CHỨ KHÔNG LÀM NGƯỜI THỨ 3, mình chỉ bắt đầu mối quan hệ khi người mình đang tìm hiểu đã kết thúc với người trước.

Mình ly thân chính xác là tháng 11 năm 2019, sau sinh nhật của GC vài ngày, là đã xảy ra chuyện, nhưng trong những năm trước đó, cuộc hôn nhân của mình cũng đã xém ly hôn vài lần, đến cuối năm 2019 là không thể đi cùng nhau được nữa, nên bọn mình chính thức ở riêng.

Và đến tháng 6/2020 mình có nhận được thông báo từ chồng cũ, là anh ấy đã tìm được hạnh phúc thật sự của anh ấy, tìm được nơi anh ấy phải ở, vì thế mình tôn trọng, và quyết định cuối cùng là ly hôn.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong 1 tuần là xong hết toàn bộ giấy tờ, cũng như hôm đó mình đã công khai việc ly hôn, và 1 cách chia tay văn minh nhất có thể, đến bây giờ mình và anh ấy vẫn có thể hỏi thăm nhau bình thường, thậm chí trong những ngày sóng gió thế này, anh ấy vẫn nhắn tin mừng vì mình cũng đã được hạnh phúc, và bảo mình không sai gì cả, đừng phải sợ, hiện tại bản thân mình hay anh ấy đều có hạnh phúc của riêng mình, nên hy vọng mọi người cũng tôn trọng luôn cô gái đang đi cùng anh ấy, là phụ nữ, cũng chẳng ai thích việc người đàn ông của mình đã kết thúc với người trước rồi mà cái tên vẫn bị đi kèm".