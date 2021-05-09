Giữa lùm xùm với Đạt G, Cindy Lư thừa nhận 'thà chết chứ không làm người thứ ba', Hoài Lâm nhắn vợ cũ 'anh không tốt, anh xin lỗi'

Hậu trường 09/05/2021 09:26

Cindy Lư vừa hé lộ nội dung tin nhắn của Hoài Lâm gửi đến cô sau khi biết vợ cũ hẹn hò Đạt G.

Chuyện lùm xùm tình ái giữa bốn người Hoài LâmCindy LưĐạt G – Du Uyên mấy ngày qua đã gây rầm rộ mạng xã hội, tốn không ít giấy mực của truyền thông, nay lại càng thêm “nóng” khi nữ chính Cindy Lư chính thức lên tiếng.

Trước đó, Đạt G lẫn Cindy Lư đều hứng chịu không ít chỉ trích từ dư luận. Mới đây, vợ cũ Hoài Lâm đã có bài trải lòng trên trang cá nhân, theo đó, cô chính thức xác nhận tin hẹn hò với Đạt G và khẳng định mình không phải kẻ thứ ba. Đồng thời, đoạn tin nhắn giữa “vợ chồng cũ” Hoài Lâm – Cindy Lư cũng được tiết lộ.

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Hoài Lâm - Cindy Lư từng là cặp đôi hạnh phúc, tin ly hôn của họ khiến bao người đều rất bất ngờ - Ảnh: Internet
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Ly hôn không bao lâu, Cindy Lư đã sánh bước hạnh phúc bên Đạt G - Ảhh: FB
Giữa lùm xùm với Đạt G, Cindy Lư thừa nhận 'thà chết chứ không làm người thứ ba', Hoài Lâm nhắn vợ cũ 'anh không tốt, anh xin lỗi' - Ảnh 3
Đạt G lẫn Cindy Lư đều hứng chịu không ít chỉ trích từ dư luận khi bên nhau - Ảhh: FB

Cụ thể, Hoài Lâm đã chủ động nhắn tin chúc mừng vợ cũ khi cô tìm được tình yêu mới. Nhưng Cindy Lư lại tỏ ra khá băn khoăn về việc làm của mình liệu có gì sai không. Hoài Lâm cũng liền an ủi và động viên vợ cũ: “Làm gì sai trời? Đừng nghĩ bậy! Thương em. Cố lên nhé. Anh không tốt, anh xin lỗi”. Có thể thấy, tuy đã rạn nứt nhưng hai người vẫn dành cho nhau sự tôn trọng.

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Hoài Lâm an ủi vợ cũ, đồng thời cũng thông báo là hiện mình cũng rất ổn - Ảnh: FB

Trong bài đăng giải thích chuyện tình cảm của mình, Cindy Lư chia sẻ:

Điều đầu tiên, mình xin được đính chính về vấn đề người thứ 3 trong chuyện tình cảm của ai đó, bản thân mình, chưa bao giờ giành bất kì đồ vật nào với người khác, chứ đừng nói đến việc giành con người. Ba mẹ mình chia tay cũng vì người thứ 3, mình cũng vài lần có người thứ 3 chen chân vào cuộc sống, nên MÌNH THÀ CHẾT CHỨ KHÔNG LÀM NGƯỜI THỨ 3, mình chỉ bắt đầu mối quan hệ khi người mình đang tìm hiểu đã kết thúc với người trước.

Mình ly thân chính xác là tháng 11 năm 2019, sau sinh nhật của GC vài ngày, là đã xảy ra chuyện, nhưng trong những năm trước đó, cuộc hôn nhân của mình cũng đã xém ly hôn vài lần, đến cuối năm 2019 là không thể đi cùng nhau được nữa, nên bọn mình chính thức ở riêng.

Và đến tháng 6/2020 mình có nhận được thông báo từ chồng cũ, là anh ấy đã tìm được hạnh phúc thật sự của anh ấy, tìm được nơi anh ấy phải ở, vì thế mình tôn trọng, và quyết định cuối cùng là ly hôn.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong 1 tuần là xong hết toàn bộ giấy tờ, cũng như hôm đó mình đã công khai việc ly hôn, và 1 cách chia tay văn minh nhất có thể, đến bây giờ mình và anh ấy vẫn có thể hỏi thăm nhau bình thường, thậm chí trong những ngày sóng gió thế này, anh ấy vẫn nhắn tin mừng vì mình cũng đã được hạnh phúc, và bảo mình không sai gì cả, đừng phải sợ, hiện tại bản thân mình hay anh ấy đều có hạnh phúc của riêng mình, nên hy vọng mọi người cũng tôn trọng luôn cô gái đang đi cùng anh ấy, là phụ nữ, cũng chẳng ai thích việc người đàn ông của mình đã kết thúc với người trước rồi mà cái tên vẫn bị đi kèm".

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Ngày 2/5, Đạt G chính thức lên tiếng về mối quan hệ với Cindy Lư. Đồng thời, công khai xin lỗi Du Uyên, tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn khẳng định anh không hề nợ Du Uyên.

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Từ khóa:   Hoài Lâm Cindy Lư Đạt G

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