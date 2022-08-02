Trước tin đồn ông xã Lương Thế Thành ngoại tình trên khắp mạng xã hội, Thúy Diễm ngay lập tức lên tiếng đính chính đồng thời tiết lộ tình trạng hôn nhân hiện tại.

Mới đây, trên các hội nhóm bàn về chuyện showbiz đã xôn xao thông tin về mộ nam diễn viên nổi tiếng tên T, đã có vợ con và bà xã cũng là một diễn viên có tiếng tên D đang cặp kè với một nữ diễn viên trẻ, tuổi thơ thế hệ 10x tên D. Dù chỉ sử dụng tên viết tắt nhưng nhiều cư dân mạng đã truy ra là vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm vì có nhiều điểm tương đồng.

Bài đăng trong một số hội nhóm về tin đồn Lương Thế Thành cặp kè diễn viên trẻ - Ảnh: Chụp màn hình

Tối ngày 1/8, diễn viên Thuý Diễm đã có chia sẻ dài để lên tiếng về vụ ồn ào của chồng. Bà xã Lương Thế Thành khẳng định những thông tin trên hoàn toàn vô căn cứ. Đồng thời, cô cũng tiết lộ tình hình hôn nhân hiện tại, Thúy Diễm cho biết Lương Thế Thành dành hầu hết thời gian cho gia đình, cả hai vẫn đang sống hạnh phúc và cùng nhau chăm sóc con trai. Gia đình Lương Thế Thành - Thúy Diễm (Ảnh: Chụp màn hình) Thúy Diễm thẳng thắn chia sẻ: "Hôm nay khi xuất hiện những tin đồn không hay về gia đình nên Diễm rất bất ngờ. Trước hết, Diễm xin cám ơn mọi người đã quan tâm đến mình, sau đó Diễm xin 1 lần được nói rõ: Là một người vợ, một người mẹ Diễm xin khẳng định hiện tại gia đình mình đang rất yên ổn, hạnh phúc và bình thường và không có chuyện anh Thành đang cặp kè với bất kỳ cô nào. Mọi thời gian anh ấy đều dành hết cho gia đình và con cái.

Với những tin tồn vô căn cứ mong mọi người đừng để đi quá xa. Diễm và chồng vẫn luôn cùng nhau đồng hành trên đường đời và chăm sóc cho con".

Thúy Diễm chính thức lên tiếng đính chính tin đồn ngoại tình của ông xã Lương Thế Thành - Ảnh: FBNV Trong khi đó, Lương Thế Thành hoàn toàn giữ im lặng, với bài đăng của bà xã, anh chỉ nhấn "like" chứ không hề lên tiếng. Về phía tin đồn, tất cả chỉ là một chiều từ phía cộng đồng mạng và hoàn toàn chưa có bằng chứng xác thực. Việc Thúy Diễm lên tiếng đính chính trong đêm được cho là hành động đẹp trước khi sự việc đi quá xa làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

Lương Thế Thành chơi lớn, tặng quà 'khủng' cho bà xã Thúy Diễm nhân ngày sinh nhật vợ Lương Thế Thành khiến cho dân tình phải cảm thấy ganh tị với Thúy Diễm khi là người chồng mẫu mực như thế này đây.

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