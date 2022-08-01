Con trai NSƯT Hoài Linh cập nhật hình ảnh của bố trong chuyến lưu diễn đầu tiên tại Mỹ, 'bóc trần' thái độ của khán giả với nam nghệ sĩ

Hậu trường 01/08/2022 20:57

Chia sẻ hình ảnh NSƯT Hoài Linh trong chuyến lưu diễn đầu tiên tại Mỹ sau ồn ào từ thiện, con trai hé lộ thái độ của khán giả với nam danh hài.

Mới đây, trên trang cá nhân, Võ Lê Thành Vinh - con trai của NSƯT Hoài Linh đã chia sẻ những hình ảnh mới nhất của bố sau khi hoàn thành chuyến lưu diễn đầu tiên tại Mỹ với dòng trạng thái: "Chuyến đi đầy ý nghĩa và sự trở lại của bố lần đầu sau dịch tại Mỹ. Thấy mọi người khán giả thương bố nhiều hơn mà vui trong lòng. Chúc mừng bố, cô sáu Phuong Trang và mọi người thành công rực rỡ 2 đêm show Thuy Nga - Paris By Night 133 “Nguyễn Ngọc Ngạn - Farewell. Chào Bố chúc Bố bay về Việt Nam bình an và nhiều sức khoẻ"

Con trai NSƯT Hoài Linh cập nhật hình ảnh của bố trong chuyến lưu diễn đầu tiên tại Mỹ, 'bóc trần' thái độ của khán giả với nam nghệ sĩ - Ảnh 1

Con trai NSƯT Hoài Linh cập nhật hình ảnh của bố trong chuyến lưu diễn đầu tiên tại Mỹ, 'bóc trần' thái độ của khán giả với nam nghệ sĩ - Ảnh 2
Con trai Nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ về tình hình của bố - Ảnh: FBNV

Trong những hình ảnh cùng con trai, Hoài Linh xuất hiện với thể trạng gầy gò, già dặn cùng bộ quần áo đơn , tóc dài cùng đôi dép lê chân chất quen thuộc của mình. Đáng chú ý, con trai nam danh hài cũng đã hé lộ tình cảm của khán giả tại Mỹ dành cho bố của mình sau buổi diễn.

Con trai NSƯT Hoài Linh cập nhật hình ảnh của bố trong chuyến lưu diễn đầu tiên tại Mỹ, 'bóc trần' thái độ của khán giả với nam nghệ sĩ - Ảnh 3

Con trai NSƯT Hoài Linh cập nhật hình ảnh của bố trong chuyến lưu diễn đầu tiên tại Mỹ, 'bóc trần' thái độ của khán giả với nam nghệ sĩ - Ảnh 4
Hoài Linh nhận được sự yêu mến tử khán giả tại Mỹ - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, cũng có rất nhiều khán giả cũng đã để lại lời chúc, lời động viên dành cho nghệ sĩ Hoài Linh

"Thương anh Bốn rất nhiều luôn muốn anh thật nhiều sức khỏe và trở lại sân khấu đem niềm vui tiếng cười cho mọi người chuc anh thật nhiều niềm vui trong cuộc sống."

"Thương anh Bốn nhiều, chúc show anh thành công tốt đẹp."

"Chúc chú luôn khoẻ mạnh và mong dc xem hài của chú."

Được biết, nghệ sĩ Hoài Linh chỉ ở lại Mỹ trong thời gian ngắn rồi sẽ lên đường về Việt Nam để tiếp tục công việc. Trên trang cá nhân, con trai nam danh hài gửi lời chào tạm biệt bố: "Chào bố, chúc bố bay về Việt Nam bình an và nhiều sức khỏe".

Con trai NSƯT Hoài Linh cập nhật hình ảnh của bố trong chuyến lưu diễn đầu tiên tại Mỹ, 'bóc trần' thái độ của khán giả với nam nghệ sĩ - Ảnh 5
Nghệ sĩ Hoài Linh về nước sau buổi diễn - Ảnh: FBNV

Hậu ồn ào tiền từ thiện, thời gian gần đây NSƯT Hoài Linh đã dần quay trở lại với showbiz Việt qua những chuyến lưu diễn gần xa, đóng kịch, diễn hội chợ. Được biết, tháng 8 này, nam danh hài sẽ có chuyến lưu diễn dài ngày tại miền Trung. Tuy nhiên, phản ứng của công chúng vẫn là vấn đề đáng lo lắng đối với Hoài Linh.

Nghệ sĩ Hoài Linh trở lại với nghệ thuật, lưu diễn miễn phí khắp miền Trung nhưng nhận lại là sự mỉa mai từ cộng đồng mạng

Nghệ sĩ Hoài Linh trở lại với nghệ thuật, lưu diễn miễn phí khắp miền Trung nhưng nhận lại là sự mỉa mai từ cộng đồng mạng

Chuyến lưu diễn miễn phí này như là lời tri ân gửi đến tình cảm của người dân miền Trung của nghệ sĩ Hoài Linh nhưng lại nhận về đồng loạt sự mỉa mai từ cộng đồng mạng.

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